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Antalya’da 7 bin hastaya evde sağlık hizmeti veriliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.03.2018 14:36 | Son Güncelleme

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 7 bin 126 hastaya evde sağlık hizmeti verildiğini söyledi.Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, evde sağlık hizmetleri biriminin hedef kitlesinin yaşlı ve engelli bireyler olduğunu ifade etti.

Antalya’da 7 bin hastaya evde sağlık hizmeti veriliyor

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 7 bin 126 hastaya evde sağlık hizmeti verildiğini söyledi.
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, evde sağlık hizmetleri biriminin hedef kitlesinin yaşlı ve engelli bireyler olduğunu ifade etti. Hülür, "Evde sağlık, hizmeti alan bireyin yaşamını etkileyen hastalık durumunun günlük yaşam aktivitelerine etkisinin en aza indirilerek, bireyin kısa sürede en yüksek düzeyde fonksiyon görme becerisine, bağımsızlığına ulaşmasını ve yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Evde sağlık, evde tedavi, ev ziyareti, evde sağlık uygulamaları, evde muayene gibi ifadelerin hepsi evde sağlık ve bakım uygulamalarını içermektedir" dedi.
Ünal Hülür, Türkiye’de, Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) 2018 bilgilerine göre 330 bin kayıtlı aktif hastaya evde sağlık hizmeti verildiğini belirterek, “TSİM 2018 verilerine göre 640 kamu hastanesi, 130 ağız ve diş sağlığı merkezi ve hastanesinde 4.596 sağlık personeli evde sağlık hizmet sunucusu olarak görev yapmakta. Antalya’da ise 15 kamu hastanesi ve 3 ağız ve diş sağlığı merkezi bünyesindeki 101 sağlık çalışanı tarafından 2018 yılı Şubat ayı itibariyle toplam 7 bin 126 kayıtlı aktif hastaya evde sağlık hizmeti sunulmakta.”

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