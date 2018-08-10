Asit erozyonu nedir? Asit erozyonu sebepleri nelerdir? Asit erozyonu tedavisi nasıl olur?

Sıcak geçen yaz aylarında serinlemek için soğuk içeceklere ve buz gibi meyvelere sığınıyoruz. Ancak zararını bilmememize rağmen bir türlü vazgeçmediğimiz asitli içecekler ve içinde barındırdığı asit sebebiyle dişlere zarar veren meyve ve meyve suları sandığımızdan daha büyük sorunlara yol açabilir. Özellikle de yaz aylarında tüketimi artan asitli içecekler ve çeşitli besinlerin dişlerde sarı tabakayı ortaya çıkardığını vurgulayan Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, asit erozyonunun sebep olduğu zararları anlatıyor. DİŞLERİ BEKLEYEN BÜYÜK SORUN; ASİT EROZYONU



Vücudumuzdaki en sert ve dayanıklı madde olan diş minesi, çeşitli sebeplerden dolayı deformasyona uğrar. Diş minesinin aşınması anlamına gelen asit erozyonunun yaşanmasında, yaşam tarzının önemli etkisi olduğu yadsınamaz bir gerçek. Her yaştan kişiyi tehdit eden asit erozyonu, asitli yiyecek ve içeceklerin dişle teması sonucunda diş minesi yüzeyinin yumuşaması ile ortaya çıkar. Zamanla bu asidik yumuşama önemli bir aşınmaya ve dolayısıyla da diş minesinin kalınlığının azalmasına yol açarak dişin dokusu, şekli ve görünümünde değişime ve diş hassasiyetinin artmasına neden oluyor.

ASİT EROZYONU BELİRTİLERİ:



Dişlerde transparanlık, Renk değişikliği, Diş yüzeyinde meydana gelen aşınmalar, Çatlaklar, Çiğneme yüzeyinde boşluk ve çukurlar, Dişlerde hassasiyet. BAZI GIDALAR TEHLİKE YAYIYOR



Günümüzde artık insanlar yaşam tarzı, sağlık ve beslenme konularında daha fazla bilinçliler. Daha az şeker ve yağ seçenekleriyle, modern beslenme alışkanlıkları geçmişe nazaran daha sağlıklı. Ancak modern beslenme alışkanlıklarının bir parçası olarak tüketilen bazı yiyecek ve içecekler yüksek düzeyde asit içermesi sebebiyle dişlerde geri dönülmez bir hasara yol açabilir. EN ÇOK GAZLI İÇECEKLER ZARAR VERİYOR



Son zamanlarda sağlıklı ve besleyici olmaları sebebiyle meyve suları, düşük kalorili ve yağ oranı düşük yiyecek ve içecekler sıklıkla tercih ediliyor. Fakat birçok meyve ve meyve suyunda, çayda, sirkede, şekerli veya şekersiz gazlı içeceklerde bulunan asit diş minesinin yüzeyinin yumuşamasına ve zamanla diş minesinin aşınmasına sebep oluyor. Bu nedenle özellikle asitli içeceklerden uzak durulması diş sağlığı bakımından çok önemlidir.