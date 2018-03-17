Aslanapa ilçesine sağlıkta dev yatırım

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce içinde Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunan bin 400 metrekare alan üzerine inşaa edilecek sağlık merkezinin yapımına başlandı.

Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Projenin ilk katında röntgen odası, röntgen teknisyeni odası, laboratuvar, mesai dışı muayene odası, eğitim odası, muayene odası, tıbbi müdahale, enjeksiyon pansuman odası, müşahede odası, ağız diş sağlığı emzirme odası, kat ofisi, temizlik odası, pano odası, hasta ve engelli tuvalet, kömürlük, teshin merkezi, ve su deposu yer alacak. Çağımız şartlarına uygun modern sağlık merkezinin 1. katında ise evde bakım hizmetleri, aile hekimliği, gebe çocuk izleme, aşı odası, eğitim odası, tıbbi müdahale, enjeksiyon pansuman odası, hasta eğitim odası, sosyal danışma ve rehberlik odası, psikolojik ergen danışmanlığı, beslenme danışmanlığı odası, emzirme odası, temizlik odası, pano odası, hasta ve engelli tuvaleti, mescid (kadın-erkek), spor aktivasyon odası ve bilgi işlem santral odası bulunacak.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)