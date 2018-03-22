Başhekim İlhan’dan yaşlılara ziyaret

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Raşit İlhan, 88 yaşında ki Ali Asker Yalçın’ı evinde ziyaret etti.
Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Raşit İlhan, bir gün herkesin yaşlanacağını belirtti. İlhan, “yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmekte bu aynı zamanda bir minnet borcudur. Yaşlılarımız insan onuruna yakışır bir şekilde bakım talep etme haklarına sahiptirler. Bu anlamlı haftada tüm yaşlılarımıza sağlık, sıhhat ve huzur diler hepsinin ellerinden öperim” dedi.
Ali Asker Yalçın isimli vatandaş ise, “karşımda Başhekimi görünce çok şaşırdım. Sağlıkçılar her aradığımızda gelip evimde tedavimi yapıyorlar. Kendilerinden Allah razı olsun, çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.
Ziyaret esnasında Ali Asker Yalçın’la bir süre sohbet eden Başhekim İlhan, Yalçın’ın hastalıkları hakkında bilgi aldı.
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