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Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2018 10:50 | Son Güncelleme

Böbrek insan vücudundaki zararlı atıkların idrar yoluyla atılmasını sağlarken, böbrek genişlemesi bu işleyişin bozulmasına sebep olur. Bebeklerde böbrek genişlemesi görülebildiği gibi insanlar ilerleyen yaşlarda da böbrek genişlemesi hastalığı ile baş etmek zorunda kalabilir. Peki bebeklerde böbrek genişlemesi neden olur ve nasıl tedavi edilir?

Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...

Bebeklerde böbrek genişlemesi anne karnındayken tespit edilebilmektedir. Bebeklerde böbrek genişlemesi olduğu öğrenildikten sonra akla ilk gelen soru hastalığın kalıcı olup olmayacağıdır. Konu ile ilgili açıklama yapan uzmanlar Bebeklerde böbrek genişlemesi geçer mi? Böbrek genişlemesinin tedavisi mümkün mü? soruları üzerinde özellikle duruyor.

Bebeklerde böbrek genişlemesinde bitkisel çözümler işe yarıyor mu? Bebeklerde böbrek genişlemesi görülürse ve tedavisi mümkün olmayan bir durum mevcutsa ne yapmak gerekir? İşte bebeklerde böbrek genişlemesi ile ilgili merak ettikleriniz ve daha fazlası...

Toplumda “böbrek genişlemesi” olarak adlandırılan, tıbbi adıyla hidronefroz hastalığı genellikle bebek henüz anne karnındayken saptanıyor. Böbrek genişlemesi sorunu çoğunlukla ilerlemez veya kendiliğinden kaybolurken, bir kısmı ise ilerleyerek ciddi tablolara neden olabiliyor. Yüreklere su serpen bilgi ise günümüzde hamilelik sırasında yapılan ultrason muayenesi sayesinde bebeklerdeki böbrek genişlemelerinin büyük çoğunluğunun doğum öncesinde tespit edilebilmesi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Akbal, anne karnında tanı konulmasının da böbrek hasarını önlemek için erken tedavi imkanı sağladığına dikkat çekerek, “Böbreğin tüm yapıları anne karnında 20. haftadan sonra incelenebiliyor. Böbrek genişlemesi tespit edilirse bebeğin doğumun ardından çocuk ürolojisi takibine girmesi çok önemli. Bu sayede ileride oluşabilecek böbrek fonksiyon kaybı gibi hayatı tehdit eden sorunların gelişmesi önlenebiliyor” diyor.

bebeklerde böbrek genişlemesi

BÖBREK GENİŞLEMESİNİN PEK ÇOK NEDENİ VAR

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Akbal böbrek genişlemesine pek çok etkenin neden olabildiğine işaret ediyor. Veziko üreteral reflü olarak adlandırılan mesaneden böbreklere idrar kaçması sorunu böbreklerin genişlemesine sebep olabiliyor. Bunların yanı sıra böbrekle mesaneye idrar taşıyan kanalın herhangi bir yerindeki darlık ya da mesane çıkışındaki darlıklar da böbreklerin genişlemesine yol açabiliyor.

bebeklerde böbrek genişlemesi

BÖBREK GENİŞLEMESİ SONUCU BÖBREK YETMEZLİĞİ OLUŞABİLİYOR

Böbreğin çıkışından mesane çıkışına kadar herhangi bir nedenle, örneğin tıkanıklık, idrarın geriye kaçışı veya mesane dinamiğinin bozulması sonucunda böbreğin genişlemesi ve fonksiyonunda azalma olması, “hidronefroz” olarak nitelendiriliyor. Anne karnında saptanan böbrek genişlemelerinin büyük çoğunluğu ilerlemez veya kendiliğinden kaybolurken, bir kısmı ise ilerleyerek böbreğe zarar verebiliyor. Prof. Dr. Cem Akbal böbrek genişlemesine ateşli idrar yolu enfeksiyonları eşlik ettiğinde böbreğin daha kolay hasar gördüğünü ve bunun sonucunda da böbreklerde ciddi fonksiyon kayıpları gelişebildiğini vurgulayarak, “Bunun yanı sıra sık geçirilen böbrek enfeksiyonları sonrasında bebekte büyüme ve gelişme geriliği ile ileriki dönemlerde yüksek tansiyon gibi problemler de oluşabiliyor” diyor.

bebeklerde böbrek genişlemesi

BÖBREK GENİŞLEMESİNDE İLK YIL YAKIN TAKİP ÇOK ÖNEMLİ

Böbrek genişlemesinde erken tanı ve tedavi yaşamsal önem taşıyor. Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Akbal bu nedenle doğumdan sonraki ilk yılda bebeğin takip edilmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, “Doğum sonrasında 3. gün üriner ultrasonla bebeğin böbreklerinin incelenmesi gerekiyor. Ardından 1,3,6 ve 12. aylarda yapılan üriner ultrasonla tetkiklere devam ediliyor. Ultrason bulgularına göre gerekirse ileri tetkikler planlanıyor.” diyor.

bebeklerde böbrek genişlemesi

BÖBREK GENİŞLEMESİ NASIL ANLAŞILIR? BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Böbrek genişlemelerinin çoğu anne karnında tespit edilirken, bir kısmı ise doğum sonrası ve çocukluk döneminde gelişen bazı belirtilerin ardından yapılan araştırmalar sonrasında saptanıyor. Prof. Dr. Cem Akbal aşağıda yer alan belirtilerde zaman kaybetmeden bir hekime başvurulmasının yaşamsal öneme sahip olduğunu söylüyor.
Yenidoğan ve ilk yıllarda,
Huzursuzluk,
Ateş,
Yeterli beslenememe,
Nedensiz ağlama krizleri,
İdrar yaparken ağlama, kötü kokulu idrar, idrardan kan gelmesi.

bebeklerde böbrek genişlemesi

BÖBREK GENİŞLEMESİ HASTALARINDA ÇOK AZ BİR KISIMDA AMELİYATA GEREKSİNİM DUYULUYOR

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cem Akbal günümüzde yapılan tetkiklerde en sık kullanılan ultrasonun radyasyonsuz, çocuğun canını yakmayan bir tetkik olduğunu belirterek, ihtiyaç halinde sistografi, diüretikli böbrek sintigrafisi gibi yöntemlere de başvurulduğunu ifade ediyor. “Çocuklarda böbrek genişlemesinin büyük bir kısmı kendiliğinden geriliyor, çok az bir kısmında ameliyata gereksinim duyuluyor.” diyen Prof. Dr. Cem Akbal tedaviyle ilgili şu bilgileri veriyor: “Böbrekler tehlikede olmadığı sürece bebeğin yakın takip altında olması yeterli geliyor, bu durumda cerrahi yönteme gerek kalmıyor. Ancak bunun aksine böbrek tehlikede ise altta yatan nedene yönelik cerrahi işlemlere başvuruluyor. Günümüzde uygulanan cerrahi yöntemlerden yüksek başarı oranları elde edilebiliyor ve çocuk hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor.”

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu rahatsızlık benim oğlumda da vardı anne karnında 21. haftada doktorumuz fark etti. Doğumdan sonra sıkı takip denildi ilk 3 ayda düzelme olmadı ve sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçiriyordu bu yüzden hep antibiyotik kullandık. Doğumdan sonrada Aşırı ağlayan bir bebek değildi fakat kilo alımı hiç yoktu artı bezinde sürekli kiremit renginde lekeler oluşuyordu. Anneler Babalar lütfen dikkatli olun böbrek aksatmaya gelmez Oğlum şu anda 5 aylık oldu binlerce kez şükür olsun ki kendiliğinden düzelmeye başladı ve kritik seviyeyi atlattı
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