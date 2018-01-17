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Beyin ölümü gerçekleşen yaşlı kadın, 3 hastaya umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ | 17.01.2018 16:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Sevimli Öztürk'ün (79) bağışlanan organları 3 hastaya can olacak.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ersin Atıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sevim Öztürk'ün geçen hafta perşembe günü beyin kanaması nedeniyle acil servise getirildiğini belirterek, "Yapılan tüm müdahalelere rağmen hastamızı salı günü kaybettik. Ailesi organ nakline onay vererek nakil bekleyen hastalara umut verdi. Hastamızın karaciğeri Acıbadem Bursa Hastanesi'ne, böbrekleri Bursa Uludağ Tıp Fakültesi Organ Nakli Bölümü'ne götürüldü” dedi.

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