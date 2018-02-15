Böbrek kanserinden korkmayın

Sigara ve bazı kimyasal maddelere maruziyet ile şişmanlık, hipertansiyon, yoğun ağrı kesici kullanımı da kansere neden olabiliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Ayan, böbrek kanserlerinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık tesadüfi olarak bulunmaya başlandığını söyledi. Böbrek kanserinin böğür ağrısı, idrarda kanama, halsizlik ve kilo kaybı yapabileceğini belirten Prof. Dr. Ayan, şöyle konuştu...

BELİRTİ VERMEDEN TEŞHİS EDİLİYOR



Böbrek kanserleri ülkemizde en sık tesadüfi olarak bulunmaya başlandı. Yani, herhangi bir nedenle yapılan karın ultrasonografisi ya da bilgisayarlı görüntüleme esnasında böbrekte kitle olduğunun fark edilmesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Artık, böbrekteki kitlenin oluşturduğu basıya bağlı ağrı, tümörün yayılmasına bağlı olarak ortaya çıkan idrarda kanama, kitleden salgılanan bazı maddelerin neden olduğu tansiyon yüksekliği, karaciğer fonksiyon bozukluğu, halsizlik, kilo kaybı gibi belirtilerle başvuran hasta sayımız çok daha az. Bu durum, doğal olarak erken yakalanmış küçük böbrek kitleleri ile karşılaşma oranımızı artırdı. Bu da tedavi seçenekleri üzerinde daha fazla tecrübe sahibi olmamızı sağladı.