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Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrısı nasıl geçer? Boyun ağrısını azaltan öneriler

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.07.2018 11:22 | Son Güncelleme

Boyun fıtığı egzersizlerine rağmen geçmeyen boyun ağrısı önlenebilir mi? Boyun fıtığı sebebiyle ortaya çıkan boyun ağrısı tam olarak ortadan kalkmasa da boyun ağrısını azaltmak mümkün. Peki günlük hayatı oldukça kısıtlayan boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrılarından kurtulmak için ne yapmak gerekir?

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrısı nasıl geçer? Boyun ağrısını azaltan öneriler

Boyun ağrıları günlük yaşamın en sık karşılaşılan sorunların başında geliyor. Bazı boyun ağrılarının boyun fıtığını da işaret edebileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Boyun veya koldaki sürekli ağrı ya da güçsüzlük, el ve kolun kullanımını kısıtlayabilir. Bu durum çalışma hayatını da kötü etkileyebilir” dedi.

Bilgisayar kullanımının iş hayatında vazgeçilmez bir öğe olması boyun ağrılarının da artmasına neden oluyor. Ağır işlerde çalışanlar, masa başı yoğun bilgisayar kullanımı gerektiren ofis işlerini yapanlar, öğretmenler ve şoförlerin meslekleri nedeniyle boyun ağrılarına yatkın olduklarını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Ancak boyun ağrıları ile boyun fıtığını karıştırmamak gerekir” uyarısında bulundu.

BOYUN FITIĞI KİŞİNİN İDRARINI TUTAMAZ HALE GELMESİNE SEBEP OLABİLİR

Boyun fıtığının boyun omurları arasındaki kıkırdağın omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi sonucu kola gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapmasıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Boyun fıtığı kollara doğru yansıyan ağrıya, sızlamaya, his kaybına ve kuvvet kaybına yol açabilir. Kişi idrarını tutamaz hale gelir” dedi. Boyun fıtığında ağrının tek taraflı omuzdan başlayıp ele ve parmaklara kadar uzanabildiğini söyleyen Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Bazı hastalarda ağrı sırta ve kürek kemiklerine doğru yayılabilir, parmaklarda uyuşma olabilir. Elde kuvvetsizlik olup, hasta eline aldığı ağır cisimleri düşürebilir. Sıcak ve soğuğu ayırt edemeyebilir” şeklinde konuştu.

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BOYUN FITIKLARINDA ÇOĞUNLUKLA AMELİYATA GEREK DUYULMUYOR

Boyun fıtıklarının çoğunlukla cerrahi tedaviye gerek kalmadan düzelebildiğine değinen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Bu yüzden boyun fıtığından kaynaklanan ağrıyı azaltmak için öncelik, cerrahi dışı seçeneklerdir. Bunlar; dinlenme, boyunluk kullanarak boyun hareketlerini kısıtlama, ödemi azaltan ve ağrıyı kontrol eden ilaçlar, fizik tedavi, egzersiz veya enjeksiyon tedavisi içeren uygulamalardır” dedi.

BOYUN FITIĞI AMELİYATINDAN 24 SAAT SONRA HASTA TABURCU EDİLEBİLİYOR

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen, cerrahi olmayan tedavinin iyileşme sağlamadığı takdirde boyun fıtığı ameliyatının da gerçekleştirilebildiğini belirterek, “Boyun fıtığı ameliyatları, gelişen teknolojiyle oldukça kolaylaştı. Operasyon tek seviye boyun fıtığı için 1- 1 buçuk saat sürebiliyor ve hasta 24 saatten kısa bir sürede evine gidebiliyor” açıklamasında bulundu. Doç. Dr. Selçuk Göçmen başarılı bir cerrahi sonrası boyun ameliyatlarında bel fıtığı ameliyatlarından farklı olarak nüksetme görülmediğini de sözlerine ekledi.

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BOYUN AĞRILARINI AZALTMAK İÇİN 6 TAVSİYE

Doç. Dr. Selçuk Göçmen boyun ağrısı çekenlere 6 öneride bulundu:

Çalışırken boynun doğal pozisyonunun bozulmamasına dikkat edilmeli. Bilgisayar kullanırken ekranın göz hizasında, baş- boyun dik ve gövdeyle aynı hizada olmalı. Monitör ile göz arası mesafe ise yaklaşık 50-65 cm olmalı.

Klima, rüzgâr gibi boynunuza doğrudan hava akımlarını engelleyin. Özellikle soğuk havalarda boynu koruyucu kıyafetler tercih edilmeli. Terledikten sonra yine boyun mutlaka korunmalı.

Uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya özen gösterilmeli. Yarım saatte bir pozisyon değiştirip, saat başı 5-10 dakika mola verilebilir. Bu sürede boyun ve ofis egzersizleri yapılmalı.

Sık telefon görüşmesi yapılıyorsa, kulaklık biçimindeki telefon ahizeleri tercih edilmeli.

Kullanılan yastık, boyun boşluğunu desteklemeli. Çok yüksek veya alçak yastık kullanmamaya dikkat edilmeli. Özel ortopedik boyun yastığı kullanmak kişinin seçimine kalmış bir şey ve eğer fayda gördüğüne inanılıyorsa kullanılabilir. Yolculuklarda boynu destekleyen özel yastıklar kullanmaya da özen gösterilmeli.

Boyun bölgesine yönelik verilmiş egzersizler her gün yapılmaya dikkat edilmeli.

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