Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun ağrısı nasıl geçer? Boyun ağrısını azaltan öneriler

Boyun ağrıları günlük yaşamın en sık karşılaşılan sorunların başında geliyor. Bazı boyun ağrılarının boyun fıtığını da işaret edebileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Boyun veya koldaki sürekli ağrı ya da güçsüzlük, el ve kolun kullanımını kısıtlayabilir. Bu durum çalışma hayatını da kötü etkileyebilir” dedi.

Bilgisayar kullanımının iş hayatında vazgeçilmez bir öğe olması boyun ağrılarının da artmasına neden oluyor. Ağır işlerde çalışanlar, masa başı yoğun bilgisayar kullanımı gerektiren ofis işlerini yapanlar, öğretmenler ve şoförlerin meslekleri nedeniyle boyun ağrılarına yatkın olduklarını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Ancak boyun ağrıları ile boyun fıtığını karıştırmamak gerekir” uyarısında bulundu.

BOYUN FITIĞI KİŞİNİN İDRARINI TUTAMAZ HALE GELMESİNE SEBEP OLABİLİR



Boyun fıtığının boyun omurları arasındaki kıkırdağın omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi sonucu kola gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapmasıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Boyun fıtığı kollara doğru yansıyan ağrıya, sızlamaya, his kaybına ve kuvvet kaybına yol açabilir. Kişi idrarını tutamaz hale gelir” dedi. Boyun fıtığında ağrının tek taraflı omuzdan başlayıp ele ve parmaklara kadar uzanabildiğini söyleyen Doç. Dr. Selçuk Göçmen, “Bazı hastalarda ağrı sırta ve kürek kemiklerine doğru yayılabilir, parmaklarda uyuşma olabilir. Elde kuvvetsizlik olup, hasta eline aldığı ağır cisimleri düşürebilir. Sıcak ve soğuğu ayırt edemeyebilir” şeklinde konuştu.