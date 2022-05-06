Boyun düzleşmesine ne iyi gelir? Boyun düzleşmesi belirtileri, tedavisi nedir?

Tıptaki adı servikal lordoz düzleşmesi olan boyun düzleşmesi uzun süre boynu eğerek durmaktan ve ani boyun hareketlerinden kaynaklanabilir. Gözde uçuşan noktalar, denge kaybı, kulaklarda uğultu gibi semptomlar gösteren boyun düzleşmesi belirtilerini iyi bilmek gerekir. Çünkü boyun düzleşmesi zamanında ve doğru şekilde tedavi edilmediği takdirde, zamanla boyun bölgesinde fıtıklaşmaya sebep olabilir. Boyun düzleşmesine ne iyi gelir?

Boyun Düzleşmesinin Belirtileri

Kavisli olması gereken boyun giderek düzleştiğinde, boynun bağlı olduğu kas grubu bir bütün olarak bu durumdan etkilenir. Boynumuzun kafatasımızla birleştiği yer de boyun düzleşmesine bağlı olarak gerilir. Bu durum baş bölgesinde de ağrıya sebep olur.

Sırt ağrısı

Kürek kemiklerinin olduğu bölgede ağrı

Ellerde uyuşma, güç kaybı, tutma becerisinde azalma

Kollarda halsizlik

Baş dönmesi

Baş bölgesinde, ense kökünden alın bölgesine kadar olan kısmı kapsayan ağrı

Baş çevresinde sıcaklık hissi

Kulaklarda uğultu

Mide bulantısı

Denge kaybı

Gözde uçuşan noktalar

Boyunda sinir sıkışmasına bağlı olarak bayılma hissi hatta bayılma

Uyku bozuklukları

Bu belirtilerin tamamı, her hastada mutlaka görülecek diye bir kural yoktur. Çoğu hasta sadece boyun ağrısından şikayet ederken bazılarında aynı anda daha fazla belirti vardır. Bazı belirtiler akla hemen boyun düzleşmesini getirmeyebilir. Örneğin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri başka pek çok hastalıkla ilişkilendirilebilir. Ya da baş çevresinde sıcaklık hissettiğini söyleyen hastalar için ilk akla gelen teşhis çoğu zaman migren olur. Bu da boyun düzleşmesi teşhisini ve haliyle tedavinin başlamasını geciktiren bir sebeptir.

Boyun Düzleşmesinin Egzersizleri

Boyun düzleşmesi egzersizlerinde amaç, sırt ve boyun kaslarını güçlendirmektir. Bunun için sadece boyun kaslarını çalıştıran egzersizler yeterli olmaz. Zira boyun düzleşmesi aniden ortaya çıkmamıştır, yıllar içinde gerçekleşen yaşlanmayla ya da sürekli tekrar edilen yanlış duruş pozisyonlarıyla birlikte kasların zayıflaması ve esnekliğini kaybetmesiyle meydana gelmiştir. Dolayısıyla uzun yıllar içinde zayıflayan kasları sadece boyun egzersizi yaparak kısa süre içinde tamir etmek mümkün olmaz. Sırt ve boyun kaslarını güçlendirmek için yapılabilecek en doğru egzersizler ise kol egzersizleridir. Çünkü kollarımızı çalıştırarak aynı anda hem kol kaslarımızı, hem göğüs kaslarımızı, hem sırt kaslarımızı hem de boyun kaslarımızı çalıştırmış oluruz. Kolları çalıştırmak için en ideal egzersiz ise yüzmedir. Şartlarınız su içinde yüzme egzersizi yapmaya izin vermiyorsa, kollarınızı yüzüyor gibi hareket ettirerek de kaslarınızı güçlendirebilirsiniz.

Aslında yapmanız gereken, şikayetlerinizi vakit kaybetmeden bir doktorla paylaşmanız, boyun düzleşmesinden şüpheleniyorsanız doktorunuza bu durumdan bahsetmenizdir. Kendi kendinize teşhis koyup, internette "boyun düzleşmesi nasıl geçer?" diye arayarak bulduğunuz videolardaki hareketler sizin durumunuza uygun olmayabilir. Yanlış bir hareketle, durumunuzun daha da kötüleşmesine sebep olabilirsiniz.

Boyun Düzleşmesi Tedavisi

Boyun düzleşmesinin tedavisinde hastaların yeterince bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Bir uzman fizyoterapist eşliğinde uygulanan egzersizler, hastaların kendi kendilerine de uygulayabilecekleri şekilde öğretilmeli, egzersiz yapma alışkanlığının yerleşmesi sağlanmalıdır. Yüzeysel ya da derin sıcak uygulamaları, gevşeme hareketleri, elektroterapi, birtakım ilaçlarla masaj, akupunktur, elektromanyetik tedavi gibi tedavi yöntemleri de boyun düzleşmesi vakalarında uygulanan yöntemlerdir.

Şiddetli sırt, omuz, kol, bel, boyun, kalça ağrısı çeken ve boyun düzleşmesi teşhisi konan hastalar, hareket etmekten korkarak giderek daha az hareket eder hale gelir ve hareket edememelerinin sebebini de ağrılara bağlarlar. Teoride doğru olsa da pratikte durum bunun tam tersidir; ağrılar ancak sırt ve boyun kasları güçlendiğinde geçecektir ve bunun için de hareket etmek gerekir. Bu durumda "boyun düzleşmesi geçer mi?" sorusunun cevabı, "erken teşhis edilirse ve doğru egzersizler uygulanırsa evet" olacaktır. Ağrıları dindirmek için ağrı kesici, kas gevşetici ilaçlardan da yararlanılabilir. Boyun düzleşmesi etkili ve doğru bir fizik tedavi programıyla kolaylıkla tedavi edilebilir. Hastalar uygulanan tedaviyle tüm şikayetlerinden kurtulsalar bile, bundan sonra nasıl oturup kalkmaları gerektiğini, boyun omurlarını koruyacak uygun pozisyonları öğrenmelidir. Boyun düzleşmesi zamanında ve doğru şekilde tedavi edilmediği takdirde, zamanla boyun bölgesinde fıtıklaşmaya sebep olabilir.

Boyun Düzleşmesi Nedir?

İnsan omurgasının kendine özgü, yer yer kavisli bir formu vardır. Boyun ve bel bölgesi birer oyuk oluştururken, sırt ve kalça kısmı birer tümsek şeklindedir. Boyun düzleşmesi, bir oyuk oluşturması gereken boyun omurunun, düz hale gelmesi hatta daha ileri vakalarda tam tersi yöne doğru eğikleşmesi anlamına gelir. Boyun düzleştikçe, omurganın kalanında da deformasyon meydana gelir. Omurga boyunca, kuyruk sokumundan kafaya kadar ağrılar, kasılmalar, tutulmalar olur.

Boyun Düzleşmesinin Nedenleri

Kafatasımızın hemen altından başlayan ve kuyruk sokumuna kadar devam eden omurgamız 33 adet omurdan oluşur ve kavisli bir şekli vardır. Bu sayede esnek bir hareket kabiliyeti kazanırız. Bu omurlardan 7 tanesi boynumuzda yer alır. Doğduğumuz anda son derece esnek olan kas ve iskelet sistemimiz, yaşımız ilerledikçe esnekliğini kaybeder. Aslında yaşlanmaya bağlı olarak boyun kavisinin giderek düzleşmesi doğal bir süreçtir. İlgili kasları güçlendirerek bu süreci yavaşlatmak hatta durdurmak, bizim elimizdedir. Boyun düzleşmesi bazen daha erken yaşlarda da görülebilir. Erken yaşlarda meydana gelen boyun düzleşmesinin sebeplerini ise;

Uzun süre boynu öne doğru eğerek durmak,

Islak saçla rüzgara maruz kalmak,

Ani boyun hareketleri,

Travma şeklinde sıralayabiliriz.

Gün içinde sık sık tekrar ettiğimiz kimi davranışlar da zamanla boyun düzleşmesine sebep olur. Örneğin televizyon karşısında uyuklarken başımızın öne düşmesi, otomobille seyahat ederken ani bir frenle boynumuzun ileri geri sert şekilde hareket etmesi gibi.

Boyun Düzleşmesi Ağrıları Nerelere Vurur?

Boyun omurlarındaki gerginlik, bölgede bulunan tüm sinirleri ve kas grubunu etkiler. Boyun kavisi düzleştiğinde omurganın baş, omuz, sırt, kollar, bel ve kalçaya olan bağlantılarında da çekilme meydana gelir. Bu çekilme bütün bu bölgelere bağlantısı olan sinirleri etkiler ve ağrıya sebep olur.

Boyun Düzleşmesinin Bitkisel Tedavi

Boyun düzleşmesi, omurgayı ilgilendiren bir durumdur. Omurganın kaybettiği kavisli formunu yiyerek ya da içerek geri kazandıracak bir bitki yoktur. Bitkilerle ancak ağrılarınızı dindirebilir, uyumanızı kolaylaştırabilir, kaslarınızı gevşetebilir ve geçici bir geçici bir rahatlama sağlayabilirsiniz.

Boyun Düzleşmesine Ne İyi Gelir?

"İyi gelmek"ten kastedilen eğer şikayetlerin azaltılması ise, ağrının olmadığı bir pozisyonda saatlerce oturmayı deneyebilirsiniz. Fakat bu gerçek bir çözüm olmadığı gibi, şikayetlerinizin yeniden başlamasına da engel olmaz. Boyun düzleşmesi tedavi edilebilen bir bozukluktur ve yaşam standartlarınızı kaybetmemeniz için mutlaka uygun egzersiz programıyla tedavi edilmelidir. Eğer tedavi için geç kaldıysanız, başlangıçta zorlanabilirsiniz. Fizyoterapistiniz sizin için en doğru tedavi planını yapacaktır.

