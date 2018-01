Bu öneriler bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor

YETERLİ PROTEİN TÜKETİN

Vücudunuz soğuk havalara karşı kendi ısısını koruyabilmek için daha fazla karbonhidrat ağırlıklı besinlere ihtiyaç duyabiliyor. Ancak sadece karbonhidratla beslenmek ve yetersiz protein alımı sonucunda vücudunuzun direnci düşebiliyor. Bu yüzden şekerli, yağlı ve hamurlu besinlerden az sıklıkta ve az porsiyonlarda yemeye dikkat edin. Proteinden zengin kırmızı et, balık, hindi ve kuru baklagillere haftada 4 gün öğünlerinizde mutlaka yer verin.

ANTİOKSİDANLARI SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

C ve E vitamini vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşmasına destek olan çok güçlü antioksidanlar. Bu nedenle antioksidan kapasitesi yüksek C vitamininden zengin elma, armut, portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelere beslenmenizde düzenli olarak yer verin. Fındık, badem gibi kuruyemişler E vitamini yönünden zenginler. Bu besinlere günlük beslenmeniz mutlaka 10 adet yer verin. Önemli miktarda potasyum, lif, A ve C vitamini içeren nar da antioksidan kapasitesi oldukça zengin bir meyve. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren meyveleri günde 3-4 porsiyon tüketmeye özen gösterin.