Canan Karatay ömrü uzatan besini açıkladı!

Karatay, “Ortaya çıkan hastalıkların temelinde aşırı şeker tüketimi, aşırı şekerli, şekersiz gazlı içeceklerin tüketimi, rafine her türlü un tüketimi bulunmakta. Çünkü bunlar kan şekeri ve insülini yükseltiyor. Ne şeker hastalığı genetiktir, ne de ileri yaşlarda ortaya çıkan hastalık genetik değildir. Obezite, şişmanlıkta genetik değildir. Çocuklarımızda, gençlerimizde ve ileri yaşlarda ortaya çıkan hastalıkların hiçbiri genetik değildir. Bütün bu hastalıklar önlenebilir, bütün bu hastalıkların önü alınabilir. Meyve şekeri früktozdur. Meyve şekeri de karaciğer yağlanmasını yapar yani çoğu hastalığı başlatır. Alkol içmiyorum demeyin eğer meyve suyu içiyorsanız bitti. Çünkü aynı etkiyi yapıyor, alkol de karaciğeri yağlandırıyor” diye konuştu.

"KANSER KORKTUĞUMUZ KADAR BÜYÜK BİR HASTALIK DEĞİLDİR"

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının kanseri önleyeceğini söyleyen Karatay, “Kanser korktuğumuz, korkutulduğu kadar bir hastalık değildir. Bana diyorlar ki; halkı galeyana getirdin diye. Kanser hastalıktır, kanser tehlikelidir, diye asıl bütün halkı siz galeyana getirmiş durumdasınız. Çünkü kanserde grip olduğunuz gibi vücutta bağışıklık sisteminin çöktüğünü gösterir. Bağışıklık sistemini güçlü tutarsak ne kanser oluruz ne de grip oluruz” şeklinde konuştu.

"KRİSTAL KAYA TUZU ÖMRÜ UZATIR"

Prof. Dr. Karatay, kristal kaya tuzunun faydalarının saymakla bitmeyeceğini ve ömrü uzattığını belirterek, “Kaya tuzu sağlık nedenidir. Çok önemli bir mineraldir. Saftır, işlem görmemiş, rafine olmamıştır sofra tuzu gibi. Hiçbir kimyasal içermez, hiçbir çevresel kirlenmeye maruz kalmamıştır. Bizim ülkemizde 7 bin yıldan kalma mağaralar var, saf olarak buradan kaya tuzları çıkartılır. O kaya tuzu bilinenin aksine tuz değildir ve de tansiyonu yükseltmez. İnsan vücudunun ihtiyacı olan, bütün vücudumuzun yaşaması için, çalışması için 92 tane elemente ihtiyacımız vardır. Yani küçük mineraller deriz biz bunlara, 92 mineralden 84’ü bozulmamış olarak kaya tuzunda bulunur, kristal kaya tuzunda. Dinçleşiriz, güç ve kuvvet kazanırız. Kristal kaya tuzu ömrü uzatır. Özellikle ileri yaşlarda bunun eksikliği çok fazladır, dengesizlik, uykusuzluk sebebidir. 2 bin yaşında olan zeytin ağaçları bugün meyve veriyor. Neden çünkü kaya tuzundan besleniyor. Bu kadar büyük bir bitki, ağaç sadece topraktan mı besleniyor sanıyorsunuz, altında kaya tuzundan aldığı bu minerallerden de yararlanıyor. Kristal kaya tuzunun yararları bitmez. Vücutta toksit birikmiş mineral ve rafine tuzların atılmasını sağlar. Bunların başında da alüminyum geliyor. Grip aşılarına konulan alüminyumlar, dedim diye kıyamet koptu. Çünkü alüminyum beyinde birikince alzheimer sebebidir. Acıkmayı önler, kilo vermeyi sağlar” ifadelerini kullandı.