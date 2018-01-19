"Çocuğunuz yarıyıl tatilinde kepçe kulak görünümüne veda edebilir"

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUKLARIN da yetişkinler kadar güzel ve sağlıklı bir görünümü önemsediğini söyleyen Memorial Ataşehir Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Bülent Çığşar, Kepçe kulak sorununun çözümü için yarıyıl tatilinin bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirtti ve tedavi hakkında bilgi verdi.

Çocukların özellikle kepçe kulak sorunu nedeniyle okulda arkadaşları tarafından alay konusu olabildiğini ve bu durumun okuldan soğuma, sosyal ilişkilerde zorlanma hatta depresyon gibi sonuçlara yol açabildiğini dile getiren Op. Dr. Çığşar, "Yüzün belirgin bölgelerinden biri olan kulakların görünümü oldukça önemlidir. Kepçe kulak, kulak kıkırdaklarının zayıf olması nedeniyle kulak kıvrımlarının yeterli oluşmaması ve buna bağlı olarak kulağın öne veya yana doğru açılı durduğu durumdur. Kepçe kulaklar herhangi bir rahatsızlık, hastalık belirtisi değildir, doğuştandır ve ailesel olarak gelişir. Bazen yeni doğan bebeklerde anormal olarak bir veya iki kulak olmayabilir. Bir başka teoriye göre kanda dolaşan östrojen hormonu kulak kıkırdaklarının yumuşak olmasına neden olmakta bu durumda doğumdan hemen sonra kulak önü kaslarının çekmesiyle birlikte kulak kepçe görünüme dönmektedir" diye konuştu.