Çocuk gelişimi için yeni bir yöntem: Yerde Oyun Terapisi

Türkiye’de yeni sayılabilecek bir özel eğitim metodu olan Floortime – Yerde Oyun Terapisi, gelişimsel özelliklerine ve farklılıklarına göre çocuğun liderliğinde, oyuna dayalı bir terapi yöntemi. Floortime – Yerde Oyun Terapisi, özel gereksinimli çocukların güçlü yanlarına odaklanarak, çeşitli oyunlar sunuyor ve iletişim becerilerinin gelişmesine yardımcı oluyor.
Floortime – Yerde Oyun Terapisi’nin çocuğun sosyal, duygusal ve düşünsel kapasitesinin oluşması için gereken temelleri atmayı hedeflediğine dikkat çeken Nuh’un Gemisi Çocuk Terapi ve Aile Danışmanlığı Merkezi’nden Psikolog Mert Aydınyılmaz, “Bu terapi sayesinde özel gereksinimli çocukların dış dünyayla ortak dikkat geliştirmesi, başkalarıyla iletişim kurması, problem çözmesi, ihtiyaçlarını oyuna yansıtması, yaratıcılığını kullanması ve düşünceler arası köprü kurup empatik ilişkiler geliştirmesi sağlanıyor” diyor.
Bu terapiyi aileler de evlerinde uygulayabilirler
Psikolog Mert Aydınyılmaz, bu yöntemin en önemli farkını ise şöyle açıklıyor: “Floortime – Yerde Oyun Terapisi, çocukların çevreden ve kendi bedenlerinden gelen uyaranları nasıl algıladıklarını ve tepki verdiklerini göz önünde bulunduruyor. Uzmanların çocukların duyusal ihtiyaçlarını doğru çözümlemesi bu terapinin önemli bir parçası.”
Floortime – Yerde Oyun Terapisi’nin genellikle özel eğitim, fizyoterapi ve konuşma terapisi programlarıyla bir arada yürütüldüğüne dikkat çeken Psikolog Mert Aydınyılmaz, “Bu terapiyi aileler de evlerinde uygulayabilirler. Ayrıca aileler ve uzmanlar, Floortime – Yerde Oyun Terapisi’ni diğer davranış terapileriyle birleştirebilir veya alternatif bir yaklaşım olarak kullanabilirler” açıklamasında bulunuyor.
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