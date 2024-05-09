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Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda saat 22.00'de uçuşlar başlayacak

09.05.2024 21:09
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Antalya’da bulunan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda inişinin ardından lastiği patlayan uçak bakımı için aprona alındı. Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa itfaiye ekiplerinin temizlik çalışmalarına başladığını belirterek, uçağın kırılan ön tekerleğinin yenisinin takıldığını ifade etti.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda saat 22.00'de uçuşlar başlayacak

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda bugün saat 10.40’ta Almanya’nın Köln şehrinden gelen, 188 yolcu ve 8 mürettebatın olduğu Corendon Havayollarına ait yolcu uçağının inişinin ardından lastiği patlamıştı. İniş sorunsuz tamamlanırken, uçaktaki yolcular tahliye edilmişti. Uçağın lastiği ve cantı hasar görürken, uçak aprona alındı.

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“Saat 22.00 itibariyle havalimanınız uçuşlara açılacak”

Bugün akşam saatlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TAV ve Corendon Havayolları’na ait ekipler, Gazipaşa Alanya Havalimanına gelerek incelemeye başladı. Gazipaşa Kaymakamı Altun, İHA’ya yaptığı özel açıklamada, şunları söyledi:
“Hem bakanlık hem de diğer ekipler gelerek gerekli incelemelerde bulundular. Havalimanı pistinde iniş ve kalkışlara engel herhangi bir sorun olmadığı belirlendi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa İtfaiye ekipleri ve havalimanı ekipleri pistte temizlik çalışmalarına başladılar. Pistin kenarına çekilen uçağın kırılan ön tekerleği de ekipler tarafından yenisi takılıyor. İnşallah saat 22.00 itibariyle havalimanınız uçuşlara açılacak. Şu an itibariyle hiçbir sorun yok.”Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Alanya uçak havalimanı
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