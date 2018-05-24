Çocukların konuşmalarından önce hareketlerini gözlemleyin

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de yaşayan dil terapisti Kemal Colay, anne- babaların büyük heyecan yaşadığı, çocuklarının ilk konuşma süreçlerine ilişkin uyarılarda bulundu. Colay, çocukların konuşmaya ne zaman başladıklarından çok, işaret dilini kullanmalarının ya da takip etmeleri sürecinin daha önemli olduğunu söyledi. Ebeveynler için çocuklarının dünyaya gelmelerinden sonraki en önemli aşamalardan biri de onların konuşma süreci oluyor. Bu sürecin kısa sürede geçilmesi ve çocuğun konuşmaya başlamasıyla mutlu olan aileler, uzun süre konuşmamaları durumunda ise tedirginlik yaşıyor. Gerek otizm gibi rahatsızlıkları bulunan gerekse normal sürecinde konuşma güçlüğü çeken çocuklar konusunda uzmanlaşan dil terapisti Kemal Colay, ailelere bu konuda uyarılarda bulundu. KONUŞMADAN ÖNCE İLETİŞİM ÖNEMLİ Aileleri veya arkadaşlarıyla iletişim kuramayan, okul öncesi çağdaki çocuklara yönelik çalışma yürüttüklerini, konuşmadan önce çocuğun iletişimsel olarak yapması gereken davranışlar bulunduğunu belirten Kemal Colay, "10 aylık çocuğun işaret edilen yere bakması ya da kendi işaret etmesi, olan biteni izlemesi, bu hareketliliğe katılması, karşıdakine mesaj verme isteğidir. Bunu da beden diliyle işaretleriyle jestleriyle bakışlarıyla başarabilmesi çok önemli. Bu saydıklarımızı yapamadığı zaman alttaki iletişimsel basamaklara bakıp, bu çocuğun bunları neden yapamadığını irdelemek gerekiyor. Çocukla öncelikli biz iletişim kuruyoruz. Tabi bu süreçte aileler de hiçbir zaman bu çalışmaların dışında kalmamalı. Bizler de ailelerle hazırladığımız eğitim uygulamalarını birebir gerçekleştiriyoruz" dedi. ​Ailelere, çocukların konuşma süreçlerinden önce davranışsal iletişimlerine dikkat etmeleri uyarısında bulunan Colay, "Bazı aileler erken zamanda çocuklarındaki iletişim azlığını fark edebiliyor. Çünkü çocuğun iletişim kurmadığını onlara bakıp, gülümsemediğini, eksik olduğunu hissediyor. Anneler özellikle bunu anlayabiliyor. 10- 11 aylık çocuk işaret edilen yere bakmıyorsa halen kendisi işaret etmiyorsa ya da istediği yere elinden tutup annesini götürmüyorsa başkasının yaptığı davranışlara bakmıyor, dahil olmuyorsa merak etmiyorsa aileler konuşmadan önce bunlara daha çok önem vermeli. Çünkü konuşmadan önce bu tür iletişim önemli" diye konuştu.

