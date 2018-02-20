Çölyak hastalarına gıda yardımı

Haliliye Belediyesi, çölyak hastalarına, glütensiz ekmek ve erişte gibi 11 çeşit temel besin malzemelerinin içinde yer aldığı gıda kolisi desteğini, beşinci kez gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi, çölyak hastalarına ihtiyaç duydukları temel besin maddelerinin teminini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. İlçede yaşayan çölyak hastaları için içerisinde 11 çeşit gıda malzemesinin bulunduğu koliler Haliliye Belediyesi tarafından beşinci kez hazırlandı. Haliliye Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen dağıtım programına Başkan Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan, Osman Uludağ ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Toprak ile Çölyak Derneği Başkanı Hasan Doğan ve çölyak hastaları katıldı.

Dağıtım programında açıklama yapan Şanlıurfa Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Doğan, “81 ilin içerisinde Haliliye Belediyesi bir örnek ilçemiz. Haliliye Belediyesi, çölyaklı kardeşlerimizle birlikte olup, dertlerini dert edinmesi, bu malzemelerin dağıtılmasından dolayı Başkanımız Fevzi Demirkol’a teşekkür ediyorum. Türkiye’de şuanda hiçbir ilde bu hizmet yok” dedi.

Başkan Fevzi Demirkol ise yaptığı açıklamada, Haliliye’de yaşayan her kesimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma yaptıklarının altını çizdi. Demirkol, “Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini, ayrıca göreve başladığımız zaman ilklerin belediyesi sloganıyla yola çıktık. Daha önceden yapılmamış olanları, daha önceden hizmete sunulmamış hizmetleri halkımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda, bugün çölyak hastalarımıza yönelik uzun süredir devam ettirdiğimiz ve beşinci kez içinde ekmek ve çeşitli gıda maddeleri olan paketlerimizi hasta yakınlarına taktim ediyoruz. Haliliye Belediyesi olarak ailelerin, aynı sofrada, aynı yemeği yemeleri için çeşitli gıda maddeleri sunuyoruz. Ekmek, makarna, çikolata, kurabiye ve kadayıf gibi malzemeleri dağıtıyoruz. Hayatı boyunca kadayıf yememiş hastalarımız bu sayede bunun da tadına bakmış oluyor” şeklinde konuştu.

Başkan Demirkol’un açıklamasının ardından içerisinde tamamı glütensiz malzemeden yapılan makarna, köftelik bulgur, mısır unu, puding, damla çikolata, tuzlu kurabiye, şekerli kurabiye, çikolatalı kek, kabartma tozu, kadayıf ve ekmek bulunan gıda kolilerinin dağıtımı yapıldı.

Öte yandan, Haliliye Belediyesi tarafından program dahilinde, periyodik olarak çölyak hastalarına yönelik dağıtımlar devam edecek.