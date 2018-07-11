Deniz ve havuza girenler enfeksiyona dikkat! Deniz ve havuz suyu göze zarar verir mi?

Havaların ısınmaları ve okulların tatile girmesiyle birlikte yaz tatili planları da yapılmaya başlandı. Yaz aylarında korunmak için alınacak önlemler denince akla ilk olarak cilt sağlığı geliyor. Ancak göz sağlığını korumak da en az cilt sağlığı kadar önem taşıyor. Havuz kimyasalları gibi dış etkenler göz sağlığını tehdit ederken, körlüğe kadar giden büyük problemlere de yol açabiliyor.

Özellikle yaz aylarında lens kullanan ve daha öncesinde göz ameliyatı olan kişilerin gerekli önlemleri mutlaka almaları gerektiğinin altını çizen Dünyagöz Altunizade’den Op. Dr. Lale Zeliha Öktem, “Vücudumuzun en hassas organlarından biri olan gözlerimiz, yaz aylarında gerek yeryüzüne daha dik düşen güneş ışınları gerek havuzların temizlenmesi için kullanılan klor ve maden tuzu gibi kimyasal maddeler tarafından tehdit altında kalıyor. Gözlerin korunması için alınacak belirli önlemler ile bu riskleri en aza indirmek ise mümkün olabilir” diyor.

İster deniz ister havuzda olsun, yüzerken gözlerin su ile direkt temasının enfeksiyon riskini arttırdığını belirten Op. Dr. Lale Zeliha Öktem, “Gözlerimizin en dış yüzeyindeki kornea tabakası, havuzların temizliği için kullanılan klor ve maden tuzu gibi maddeler tarafından ciddi zarar görebilir. Klor, göz yüzeyinin kurumasına, gözlerin bakteri ve mikroplar tarafından enfekte olmak için uygun bir hale gelmesine yol açar. Farklı insanların girdiği havuzlarda bulunan bakteri ve mikroplar ise, enfeksiyona uygun hale gelen gözlerde görme kaybına varabilecek problemler oluşmasına yol açabilir. Gözlerde oluşan enfeksiyonlar, kızarıklık, rahatsızlık hissi, kaşınma ve dış tabakadar yırtılmaya sebep olan kimyasal konjonktivite yol açabilir. Gözlerin bu zararlı kimyasallardan korunması ve göz ile teması en aza indirmek için en kesin çözüm deniz gözlüğü kullanılmasıdır. Ayrıca yüzmeden hemen sonra gözlerin temiz su ve göz solüsyonları ile temizlenmesi de risk faktörlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır” şeklinde konuşuyor.