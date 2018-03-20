Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Ali Rıza İlker Cebeci, "Sağlıklı dişlere sahip olmak, kişinin kendine olan güvenini olumlu bir biçimde etkilerken, dişsizlik de kişinin estetik ve ağız fonksiyonunu bozarak ruhsal durumunu olumsuz etkilemektedir." dedi.

Cebeci, Birliğin bir otelde düzenlediği "4. Ağız-Diş Sağlığı Parlamentosu"nda yaptığı konuşmada, "20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü" dolayısıyla kamuoyunda farkındalık oluşturmada, sağlık çalışanlarının desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Bu yılın temasının "Ağzını düşün, sağlığını düşün" olduğunu ifade eden Cebeci, "Temadaki söylem 'Ağzınız vücudunuzun aynasıdır. Genel sağlık ve iyilik halinizi yansıtır. Ağzınızı ve vücudunuzu korumak için risk faktörlerinden kaçının. Düzenli ağız diş sağlığı kontrollerinizi yaptırın.' anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Cebeci, kötü beslenme, hijyen eksikliği, alkol ve tütün tüketimi gibi faktörlerin hem fiziksel sağlık hem de ruhsal sağlık açısından etkili olduğunu anımsatarak, bu açıdan bakıldığında kötü beslenme ve hijyen eksikliğinin ağız sağlığı açısından öneminin her geçen gün arttığını vurguladı.