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Ege Üniversitesinde robotik izsiz tiroit ameliyatı yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.07.2018 16:25 | Son Güncelleme

EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay: - "Hasta, boyunda iz olmaksızın gerçekleştirilen ameliyatının ertesi günü taburcu olup, normal hayatına geri dönüyor" - "Ülkemiz için tarihi bir ameliyat yaptık. Gelecek nesillere ışık tutması açısından da güzel bir adım attığımızı düşünüyorum"

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay başkanlığındaki ekibin, dünyada çok az merkezde gerçekleştirilebilen robotik izsiz tiroit ameliyatı yaptığı bildirildi.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, robotik izsiz ameliyat olan hasta 29 yaşındaki Pınar Derici, ameliyattan 1 gün sonra taburcu edildi.

Açıklamada görüşleri yer alan Özer Makay, genç hastanın halsizlik, bitkinlik ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Hastaya öncelikle ilaç tedavisi uygulandığını aktaran Makay, ameliyat sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ülkemiz için tarihi bir ameliyat yaptık. Gelecek nesillere ışık tutması açısından da güzel bir adım attığımızı düşünüyorum. İnovasyon ve ileri teknoloji dediğimizde aklımıza robotlar geliyor, biz de bu ameliyatı robot kullanarak gerçekleştirdik. Burada robot elbette ameliyatı yapmıyor, hastalarımızın aklında yanlış bir algı oluşmasını istemem. Ameliyatı yine bizler, robotu kullanarak yapıyoruz. Başarımızın perde arkasında 15-20 kişilik bir ekip var. Hem ekip arkadaşlarıma hem de bizlere bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum."

- "Bu ameliyat dünyada çok az merkezde gerçekleştirilebiliyor"

Ameliyatın yeni teknik ve detaylar nedeniyle çok az merkezde yapılabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Makay, "Hasta, boyunda iz olmaksızın gerçekleştirilen ameliyatının ertesi günü taburcu olup, normal hayatına geri dönüyor. Robotik cerrahi sistemi, üç boyutlu görüntü altında, dar alanda kıvrak manevralarla ameliyat yapma avantajı sunuyor. Bu ameliyat dünyada çok az merkezde gerçekleştirilebiliyor." ifadelerini kullandı.

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