Eğitimini tamamlayan 10 yoğun bakım hemşiresi sertifika sahibi oldu

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) tarafından Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan 90 sağlık tesisi arasında yer alan Nazilli Devlet Hastanesi’nde düzenlenen ‘Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’ tamamlandı. Aydın’da ilk kez Nazilli Devlet Hastanesi’nde düzenlenen törende sertifikasyon programını başarıyla tamamlayan 10 hemşireye sertifikaları teslim edildi.
Türkiye’nin değişik hastanelerinden gelen Nazilli Devlet Hastanesinde yapılan ve Aydın’da bir ilk olan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon programında teorik ve pratik eğitimler verildi. Eğitimler sonunda düzenlenen sertifika törenine Aydın İl Sağlık Müdürü Uzm Dr. Fevzi Yavuz Yılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr.Selma Özcan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Bayram Çelebi Karataş, Nazilli Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Uzm Dr. Şafak Çalışkan, başhekim yardımcıları, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları katıldı.
“Sağlık alanında Aydın’da bir ilki daha gerçekleştirdik”
Hastanenin Konferans Salonunda düzenlenen sertifika töreni saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Nazilli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı Sorumlu Hemşiresi Zekiye Küçüktaşçı’nın tanıtım konuşmasının ardından kürsüye gelen Nazilli Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekim Opr. Dr. Şafak Çalışkan; "Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ilk kez düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Kursumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Palyatif Bakım Hemşireliği kursu ile başlattığımız bu sürece ameliyathane hemşireliği ile devam ettik. Ve iki yıldır da bu kurslarımız devam ediyor. Yoğun bakım hemşireliği ise bu konuda çıtayı daha yukarılara taşıdı. Bu eğitimlerin amacı, daha nitelikli personelle daha nitelikli ve bilinçli hizmet vermektir. Ayrıca bu kurslar sayesinde kendimizi geliştiriyor, Türkiye’nin her tarafından gelen sağlık çalışanları ile bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Eğitim programını başarıyla tamamlayan tüm hemşirelerimizi tebrik ediyorum. Bu eğiti programının hazırlanmasında emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu program vesilesi ile hastanemiz bünyesinde hizmet veren fizik tedavi ünitemizin yapımında katkıda bulunan hayırsever konuklarımıza da katkılarından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.
“En iyiyi, en doğruyu yapmak zorundayız”
Hastanelerde verilen eğitimlerle çalışanları sürekli yeniliğe açık tutmaya çalıştıklarına vurgu yapan Aydın İl Sağlık İl Müdürü Uzm Dr. Fevzi Yavuz Yılmaz, “Bizim mesleğimiz sürekli yenilenmeyi ve eğitimi gerektiren bir meslektir. Sağlığın her alanında bu böyle. Bir, iki yıl meslekten uzak kalırsanız maalesef eskiyorsunuz. O yüzden sürekli yeniliğe ve eğitime açık olmanız gerekir. Nazilli Hastanemizde görüyorum ki 3 farklı konuda sertifikalı eğitimler verilmiş. Hem ilimizde ki arkadaşlarımıza hem de il dışından gelen meslektaşlarımıza bu eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerin sonunda bizim amacımız, biliyorsunuz bizim işimiz varlıkların şereflisi olan insan. Dolayısıyla ne kadar hizmet ederseniz, ne kadar katkıda bulunursanız bunun sonu yok. O yüzden her şeyin en iyisini, en doğrusunu en niteliklisini yapmak zorundayız. İşte bu programlarda bize onu sağlıyor. Bunun için bu programları çok önemsiyoruz. Buna benzer verdiğimiz eğitimlerle çalışanlarımızı sürekli yeniliğe açık tutmaya çalışıyoruz” dedi.
Sertifika töreninin ardından 13 Mart tarihinde Karacasu’da eğitim gören öğrencilerin gıda zehirlenmesi olayı karşısında; son derece düzenli, başarılı ve özverili bir çalışma sergiledikleri için Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şafak Çalışkan başta olmak üzere, hastane ve Nazilli’deki tüm sağlık kuruluşlarında çalışan personele teşekkür edilerek çiçek verildi. Sertifika töreni kokteylin ardından son buldu.
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