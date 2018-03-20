Eğitimini tamamlayan 10 yoğun bakım hemşiresi sertifika sahibi oldu

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) tarafından Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan 90 sağlık tesisi arasında yer alan Nazilli Devlet Hastanesi’nde düzenlenen ‘Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’ tamamlandı. Aydın’da ilk kez Nazilli Devlet Hastanesi’nde düzenlenen törende sertifikasyon programını başarıyla tamamlayan 10 hemşireye sertifikaları teslim edildi.

Türkiye’nin değişik hastanelerinden gelen Nazilli Devlet Hastanesinde yapılan ve Aydın’da bir ilk olan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon programında teorik ve pratik eğitimler verildi. Eğitimler sonunda düzenlenen sertifika törenine Aydın İl Sağlık Müdürü Uzm Dr. Fevzi Yavuz Yılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr.Selma Özcan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Bayram Çelebi Karataş, Nazilli Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Uzm Dr. Şafak Çalışkan, başhekim yardımcıları, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları katıldı.

“Sağlık alanında Aydın’da bir ilki daha gerçekleştirdik”

Hastanenin Konferans Salonunda düzenlenen sertifika töreni saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Nazilli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı Sorumlu Hemşiresi Zekiye Küçüktaşçı’nın tanıtım konuşmasının ardından kürsüye gelen Nazilli Devlet Hastanesi Yöneticisi ve Başhekim Opr. Dr. Şafak Çalışkan; "Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ilk kez düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Kursumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Palyatif Bakım Hemşireliği kursu ile başlattığımız bu sürece ameliyathane hemşireliği ile devam ettik. Ve iki yıldır da bu kurslarımız devam ediyor. Yoğun bakım hemşireliği ise bu konuda çıtayı daha yukarılara taşıdı. Bu eğitimlerin amacı, daha nitelikli personelle daha nitelikli ve bilinçli hizmet vermektir. Ayrıca bu kurslar sayesinde kendimizi geliştiriyor, Türkiye’nin her tarafından gelen sağlık çalışanları ile bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Eğitim programını başarıyla tamamlayan tüm hemşirelerimizi tebrik ediyorum. Bu eğiti programının hazırlanmasında emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu program vesilesi ile hastanemiz bünyesinde hizmet veren fizik tedavi ünitemizin yapımında katkıda bulunan hayırsever konuklarımıza da katkılarından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.