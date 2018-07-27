Fazla güneşin zararları neler? Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için ne yapmalı?

Yaşam kaynağımız olan güneşin, olumlu olduğu kadar olumsuz etkilerini de fazlasıyla hissediyoruz. Havaların sıcaklığını artırdığı bu günler, güneşin olumsuz etkilerinin de en çok ortaya çıktığı dönemler olarak karşımıza çıkıyor. Bu etkilere karşı kendimizi korumazsak bunun ciddi sağlık sorunlarına yol açacağını da unutmamamız gerekiyor.

Güneşin özellikle son yıllarda olumsuz etkilerini artırdığının altını çizen Acıbadem Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Cem Arıtürk şunların altını çiziyor: “Bronz bir tene sahip olma uğruna lekeler ve izlerle sonuçlanabilecek güneş yanıkları ile uğraşmak pek de iç açıcı bir sonuç olmayacaktır. Bu nedenle yaz aylarında, saat 11:00 ile 16:00 aralığında direkt güneş ışınlarına maruz kalmamaya özen göstermek gerekiyor. Mümkünse bu saatleri gölge alanlarda geçirmeye çalışmalı, mümkün değilse de şapka, UV yansıtıcı giysiler gibi korunma yöntemlerine başvurulmalıdır. Denize girmek için sabah saat 11:00’a kadar olan dönem veya akşamüstü saat 16:00’dan sonraki saatler tercih edilmelidir.”