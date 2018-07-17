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Gen testi ile hastalık eşiğinizi öğrenin! Meğer uzun yaşamanın sırrı bunda gizliymiş!

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

Gen testi hastalık eğişinizi öğrenmenize yardımcı olabilir. Peki gen testi nedir? Gen testi nasıl yapılır? Hen testi sayesinde hastalık eşiğinizi öğrenerek alacağınız tedbirlerle daha uzun süre yaşayabilirsiniz. İşte gen testi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Gen testi ile hastalık eşiğinizi öğrenin! Meğer uzun yaşamanın sırrı bunda gizliymiş!

Neden bazı profesyonel sporcular çok genç yaşta kalp krizinden ölürken, bazı insanlar kötü alışkanlıklarına karşın doksanlı yaşları görebiliyorlar? Benzer şekilde beslenmelerine rağmen bir kişinin kilo alıp diğerinin almamasının sırrı nedir?

100 YAŞINA KADAR YAŞAMANIN FORMÜLÜ GEN TESTİNDE SAKLI

Kişilerin genetik yatkınlıklarının bulunduğu ölümcül hastalıklardan korunabilmeleri için buna uygun yaşam tarzına sahip olmaları gerektiğini söyleyen Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, “Aksi durumda hastalık eşiği geçilir ve hastalık kaçınılmaz olur. Kişiler, çok kolay bir biçimde yapılabilen gen testi ile hangi hastalıklara genetik yatkınlıkları bulunduğunu öğrenebilir ve ölümcül hastalıklardan korunarak uzun yıllar boyunca sağlıklı bir biçimde yaşayabilirler” dedi.

Birbirine benzeyen beslenme ve egzersiz alışkanlıklarına karşın bir kişide görülen bir hastalığın diğerinde görülmemesinin temel nedeninin genlerde saklı olduğunu söyleyen Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, “Bu nedenle, birebir aynı yaşam tarzına sahip iki kişiden birinin yakalandığı bir hastalığa, diğer kişi hayatı boyunca yakalanmayabiliyor” dedi.

“Eşit miktarda tatlı yiyen iki kişiden biri diyabet hastası olurken diğerinin olmaması, aynı miktarda yağ tüketen iki kişiden biri yüksek kolestrol nedeniyle kalp krizi geçirirken diğerinin kalbine ilişkin bir şikayetinin bulunmaması gibi örneklerde de görülebileceği gibi, genetik yatkınlık, hastalık oluşumunda kritik bir noktada” diye konuşan Dr. Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin, kimimizin farklı kanser türlerine, kimimizin kalp damar hastalıklarına, kimimizin ise Alzheimer’a genetik olarak yatkınlığı vardır. Kişisel savunma sistemi, kişiye atalarından miras diyebileceğimiz bu hastalıkların ortaya çıkmasını yani ilgili genlerin çalışmasını engelleyebilir. Kişinin bir hastalığa genetik yatkınlığı bulunmasına rağmen, buna uyumlu olmayan bir yaşam tarzı sürüyorsa, akciğer kanserine yatkın bir kişinin sigara içmesi gibi, hastalık kaçınılmaz bir hale gelir. Bunu ‘hastalık eşiğinin geçilmesi’ olarak tanımlıyoruz. Günümüzde ölümlerin büyük bir bölümünü oluşturan kalp hastalıkları, kanserler, diyabet, osteoporoz, beyin-damar hastalıkları da bu eşiğin geçilmesi, yani genetik faktörlerin yanında yaşam tarzı ve çevre ile ilgili faktörlerin de bir araya gelmesiyle oluşur.”

HASTALIK EŞİĞİNİ GEÇMEMEK İÇİN...

Dr. Savaş’ın verdiği bilgilere göre, hastalık eşiğini geçmeden sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün:

“Kişiler genetik yatkınlıklarını bilirler ve buna uygun bir yaşam tarzını benimserlerse, risk taşıdıkları hastalıklara karşı önlem alabilirler. Böylece yaşamlarını aile büyüklerinde ya da akrabalarında bulunan kronik rahatsızlıklardan uzakta sürdürebilirler. Biz Gentest adını verdiğimiz kişiye özel tıp modelini tam da bunun için geliştirdik. Sadece kan ve idrar örneği vererek yararlanılabilen Gentest sayesinde, kişinin genetik yapısını son derece ayrıntılı bir biçimde çıkarabiliyoruz. Buna ek olarak, çevresel faktörleri belirlemek üzere yaşam tarzı analizi de gerçekleştiriyoruz. Sonucunda, kalıcı yaşam tarzı değişiklikleri, beslenme ve fiziksel aktivite önerileri sunuyoruz. Böylece kişiler bir anlamda kendilerine özel bir kullanım kılavuzuna sahip olarak ölümcül hastalıklardan korunmanın yanında, yaşlanmayı yavaşlatabiliyor, fazla kilolarından kalıcı olarak kurtulabiliyor, düşünsel, fiziksel, cinsel performansları belirgin şekilde artmış olarak yaşamlarını sürdürüyorlar.”

Gentest Enstitüsü’nün kurucusu ve direktörü olan Dr. Serdar Savaş, Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa Programı Direktörlüğü görevinde bulunmuştur. Halen Dünya Sağlık Örgütü ile ulusal ve uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapmakta olan Dr. Savaş’ın layık görüldüğü birçok ödül, devlet nişanları, çeşitli dillerde yayınlanmış bilimsel eserleri mevcut.

GENTEST HAKKINDA:

Bireylerin genetik yapıları doğrultusunda sağlıklı, fit, uzun, kaliteli ve enerjik yaşam sürmelerine yardımcı olan Gentest, ‘kişiye özel tıp’ kavramının ilk somut örnekleri arasında yer almaktadır. Dr. Serdar Savaş öncülüğünde, yoğun Ar-Ge çalışmaları ile Türkiye’de geliştirilmiştir. Gentest, kişilerin ülkemizde ölümlere en çok neden olan hastalıklarla ilgili genetik olarak taşıdığı özel yatkınlıkları incelemekte, beraberinde son derece ayrıntılı bir yaşam tarzı analizi de gerçekleştirerek, elde edilen sonuçlar paralelinde kalıcı yaşam tarzı değişiklikleri, beslenme ve fiziksel aktivite önerileri sunmaktadır. Gentest’in yaş gruplarına, özel ihtiyaçlara ve meslek gruplarına göre ayrılan birçok farklı türü bulunmaktadır.

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