Gentest nedir? Gentest nerede yapılır? Gentest ne işe yarar?

Gentest’in her yaş grubunun güvenle yaptırabileceği bir uygulama olduğunu söyleyen Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, “Sadece ailesinde ölümcül hastalık öyküleri bulunan kişiler değil, sporda, eğitim hayatında başarılı olmak isteyen, ileri yaşlarda da fiziksel ve zihinsel olarak zinde kalmayı arzu eden herkes Gentest yaptırabilir” dedi.

Günümüzde bilimin geldiği nokta o denli ilerledi ki sadece bir test ile kişinin hangi ölümcül hastalıklara genetik olarak yatkınlığı bulunduğunu belirlemek mümkün olabiliyor. Gen testi olarak adlandırılan bu uygulama sayesinde, kişinin farklı kanser türleri, kalp damar ve Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riski belirlenerek, buna uygun bir yaşam tarzına sahip olması sağlanabiliyor. Gen testinin yararları bununla da sınırlı değil. Testin, farklı yaş gruplarındaki kişiler için farklı getirileri bulunuyor.

Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş’ın verdiği bilgilere göre, gen testi, iki yaşından 80 yaş üstüne kadar herkesin güvenle yaptırabileceği bir uygulama: “Elbette ailesinde kanser, kalp krizi, diyabet, Alzheimer ve kemik erimesi olanlar daha hızlı hareket ederek test yaptırmalı. Çünkü bu hastalıklara neden olan genleri taşıyor olabilirler. Ailesinde bu tür bir hastalık öyküsü bulunmayanlar da Gentest ile riskleri öğrenerek, hekim ve diyetisyenlerimizin de yönlendirmeleri doğrultusunda bir yaşam sürdürebilir ve riskleri her zaman minimumda tutarak uzun yıllar boyunca sağlıkla yaşayabilirler.”