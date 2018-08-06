Gentest nedir? Gentest nerede yapılır? Gentest ne işe yarar?

Gentest’in her yaş grubunun güvenle yaptırabileceği bir uygulama olduğunu söyleyen Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş, “Sadece ailesinde ölümcül hastalık öyküleri bulunan kişiler değil, sporda, eğitim hayatında başarılı olmak isteyen, ileri yaşlarda da fiziksel ve zihinsel olarak zinde kalmayı arzu eden herkes Gentest yaptırabilir” dedi.
Günümüzde bilimin geldiği nokta o denli ilerledi ki sadece bir test ile kişinin hangi ölümcül hastalıklara genetik olarak yatkınlığı bulunduğunu belirlemek mümkün olabiliyor. Gen testi olarak adlandırılan bu uygulama sayesinde, kişinin farklı kanser türleri, kalp damar ve Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riski belirlenerek, buna uygun bir yaşam tarzına sahip olması sağlanabiliyor. Gen testinin yararları bununla da sınırlı değil. Testin, farklı yaş gruplarındaki kişiler için farklı getirileri bulunuyor.
Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş’ın verdiği bilgilere göre, gen testi, iki yaşından 80 yaş üstüne kadar herkesin güvenle yaptırabileceği bir uygulama: “Elbette ailesinde kanser, kalp krizi, diyabet, Alzheimer ve kemik erimesi olanlar daha hızlı hareket ederek test yaptırmalı. Çünkü bu hastalıklara neden olan genleri taşıyor olabilirler. Ailesinde bu tür bir hastalık öyküsü bulunmayanlar da Gentest ile riskleri öğrenerek, hekim ve diyetisyenlerimizin de yönlendirmeleri doğrultusunda bir yaşam sürdürebilir ve riskleri her zaman minimumda tutarak uzun yıllar boyunca sağlıkla yaşayabilirler.”
GENTESTTE YAŞ SINIRI YOK
Gentest’te yaş sınırlaması bulunmadığına dikkat çeken Dr. Savaş, “Hastalık risklerini belirlemenin yanı sıra çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde farklı amaçlar için de gen testi yapılabilir. Çocukların ve gençlerin başarılı bir eğitim ve spor hayatı sürdürebilmeleri, yetişkinlerin streste baş edebilmeleri ve ilerleyen yaşlarda da sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri, ileri yaştakilerin ise zihinsel ve fiziksel olarak zinde olmaları ve yaşam enerjilerini korumaları için gen testini öneriyoruz” diye konuştu.
Tamamen Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilen Gentest, ‘kişiye özel tıp’ yaklaşımının dünyadaki ilk örnekleri arasında bulunuyor.
KİMLER GENTEST YAPTIRABİLİR?
Kanserden korunmak isteyenler,
Kalp krizinden korunmak isteyenler,
Başarılı bir sporcu olmak isteyenler,
İlerleyen yaşlarda da yüksek bir cinsel performansa sahip olmak isteyenler,
Sürekli diyet yapıp zayıflayamayanlar,
Okuldaki performansını yükseltmek isteyenler,
Yüksek stresli mesleklerde çalışanlar, pilotlar, CEO’lar.
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