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Göz tembelliğine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

Göz tembelliğinin çocukluk döneminde oluşan ve yine bu dönemde tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu belirten Op.Dr.

Göz tembelliğine dikkat

Göz tembelliğinin çocukluk döneminde oluşan ve yine bu dönemde tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu belirten Op.Dr. Şeyda Atabay, göz tembelliğine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, “Göz tembelliği göz anatomisinde yapısal bir sorun olmadığı halde yani göz yapıları ve görme siniri tamamen sağlıklı olduğu halde gözde görme azlığının olması durumudur. Göze gelen ışınların öncelikle retina tabakasını ve görme siniri aracılığı ile beyin görme merkezini uyarması ile görme olayı oluşur. Ve görme doğumdan sonra öğrenilen bir durumdur. Bebeklik ve çocukluk döneminde gözün sinirsel uyarımındaki bir aksama görme hücrelerinin gelişmemesine ve görmenin yetersizliğine neden olmaktadır. Sebep uyarı yetersizliğidir. Hayatın erken dönemlerinde görmemizi engelleyen bir durum ortaya çıkarsa o gözde gelişme durur ve göz tembelliği yani ambliyopi gelişir. Göz tembelliği bir gözde veya her iki gözde oluşabilir” dedi.
Göz tembelliğinin sebepleri olarak pek çok durumun sayılabildiğini ifade eden Op.Dr. Atabay, “En sık karşılaşılan durum yüksek hipermetropidir. Eğer gözde yüksek hipermetropi var ise veya asimetrik bir refraktif durum söz konusu ise göz iyi göremeyeceği için göz tembelliği gelişir. Eğer her iki gözde yüksek hipermetropi mevcut ise her iki gözde göz tembelliği oluşabilir. Bazen durum göz kayması şeklinde daha erken dönemde dikkat çekebilmektedir. Ancak en tehlikeli olanı ise tek gözde olup diğer gözün sağlam olduğu durumlardır. Muayenesiz anlaşılmaz ve tedavisi gecikmeye neden olur. Diğer bir göz tembelliği durumu tek gözde oluşan katarakt durumlarıdır, bu durumda en kısa sürede ameliyat ile kataraktın tedavisi gerekir” diye konuştu.
Gözde kaymanın yani şaşılık olmasının da göz tembelliği sebeplerinden olduğunu kaydeden Op.Dr. Atabay, “Kayan gözde imaj yeterli oluşmadığı için görme de yeterli olmamaktadır. Aileler tarafından dikkat edilmesi gereken diğer bir durum ise; göz kapağı düşüklükleridir. Göz kapağı göz görme aksını kapatarak görsel uyarıyı azaltır ve gözde göz tembelliği oluşturabilmektedir. Göz kapağı düşük olan bebeklerde göz tembelliği riski yaratan durumlar acil ameliyat gerektiren durumlardır” açıklamalarında bulundu.

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