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Güneş lekeleri nasıl geçer işte kesin çözüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

Güneş lekeleri çoğu kişinin yaz aylarında korkulu rüyası haline geliyor. Peki en büyük cilt problemleri arasında yer alan güneş lekelerinden nasıl kurtulursunuz? Bunu sağlamak çok kolay. İşte 'Güneş lekeleri nasıl geçer?' sorusunun akıllarda yer ettiği şu günlerde içinizi rahatlatacak bir çözüm...

Güneş lekeleri nasıl geçer işte kesin çözüm

Güneş lekelerinden siz de rahatsız oluyormusunuz? Yaz güneşinin etkisini hissettirmeye başladığı bu günlerde, zararlı ışınlarının ciltlerde oluşturduğu lekelere dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle güneş ışınlarına maruz kalan yüz, boyun, dekolte bölgesi ve ellerde oluşan lekelere karşı özel içeriğiyle etkin koruma sağlayan leke kremleri ile önleminizi önceden alabilirsiniz.

GÜNEŞ LEKELERİ NEDEN OLUŞUR?

Güneş lekeleri pek çok sebepten oluşabiliyor. Hamilelikten kaynaklanan hormonal değişimler, ilaç kullanımları, doğuştan veya sonrasında gelişen lekeler, kurtulmak için yoğun çaba gösterilen cilt sorunlarının başında geliyor. Cilde rengini veren melanin pigmentleri cildin bir bölgesinde biriktiğinde o bölgede cildin doğal renginden daha koyu bir leke oluşuyor. Özellikle de yaz aylarında güneşten gelen zararlı ışınların etkisiyle yüz, boyun, dekolte bölgesi, eller ve güneş ışığına maruz kalan tüm vücut bölgelerinde leke oluşumu artış gösteriyor.

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CİLDİNİZDEKİ GÜNEŞ LEKELERİNDEN KURTULMAK İÇİN...

Aynı sefa, jojoba yağı, papatya ve meyan kökü ekstraktı içeren kremler, ciltte zamanla oluşmuş lekelerden yazın ortaya çıkan güneş çillerine, sivilcelerden siyah noktalara kadar ciltte oluşan renk tonu farklılıklarının görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.

Hamilelikte ve yaşlılıkta oluşan lekelenmelere karşı da kullanılabilen bu özel krem, olumsuz dış şartlar altında oluşan lekelere karşı deride pigmentlerin dengeli şekilde yayılmasını ve cilt renginin doğal haline dönmesini sağlıyor.

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