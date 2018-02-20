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Hastaneye mini koridor kütüphanesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2018 13:11 | Son Güncelleme

Kırklareli Vize Devlet Hastanesi, refakatçilerinin ve tüm sağlık çalışanlarının faydalanabileceği bir kütüphane kurdu.Vize Devlet Hastanesi polikliniklerine başvuran hastaların, refakatçilerinin ve tüm sağlık çalışanlarının faydalanabileceği yatan hastaların ise günün herhangi bir saatinde kütüphane görevlilerini arayarak, odalarına kitap getirmelerini isteyebileceği mini bir koridor kütüphanesi kurarak Vizeli vatandaşların hizmetine sunuldu.Hastaların tahlil sonuçlarını beklerken zamanlarını değerlendirmeleri ve kaliteli zaman geçirmeleri için de yapılan kütüphane yoğun ilgi gördü.

Hastaneye mini koridor kütüphanesi

Kırklareli Vize Devlet Hastanesi, refakatçilerinin ve tüm sağlık çalışanlarının faydalanabileceği bir kütüphane kurdu.
Vize Devlet Hastanesi polikliniklerine başvuran hastaların, refakatçilerinin ve tüm sağlık çalışanlarının faydalanabileceği yatan hastaların ise günün herhangi bir saatinde kütüphane görevlilerini arayarak, odalarına kitap getirmelerini isteyebileceği mini bir koridor kütüphanesi kurarak Vizeli vatandaşların hizmetine sunuldu.
Hastaların tahlil sonuçlarını beklerken zamanlarını değerlendirmeleri ve kaliteli zaman geçirmeleri için de yapılan kütüphane yoğun ilgi gördü.

Hastaneye mini koridor kütüphanesi

Hastaneye mini koridor kütüphanesi

Hastaneye mini koridor kütüphanesi

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