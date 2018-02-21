Hibrit ameliyat ile 60 santim yerine 6 santim çıkarmak yetti!

Yoğun araştırmalarla Acıbadem Altunizade Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu’nun yanında buldular kendilerini. Türk hekimlerine inançlarında haklı çıktılar ve Aygün hanım ‘en yeni’ yöntem olan ‘Hibrit’ cerrahinin avantajlarıyla kısa sürede sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor şimdi. Hibrit ameliyat sayesinde kalın bağırsaktan yaklaşık 60 santim yerine 6 santimlik bölümün çıkarılmasının avantajı da cabası! Türkiye’ye duydukları derin sevgi ve inanç, çifte sevinç yaşattı Azerbaycan’da yaşayan Ağabalayeva çiftine. 3’ü kız toplam 4 çocuk sahibi olan çift, 10 yaşındaki en küçük ve biricik oğullarının gözündeki şaşılığın tedavisi için Türkiye’ye geldiler ilk. Bir yıl sonra kontrole geldiklerinde, anne Aygün Ağabalayeva midesinde beliren ekşime, kaynama gibi şikayetler için “ben de muayene olayım” dedi ve hiç beklemedikleri bir sürecin içerisinde buldular kendilerini; kalın bağırsağının sol tarafında bir kitle vardı ve kolonoskopik çıkartıma uygun olmadığı için vakit kaybetmeden ameliyat olması gerekiyordu. Yoğun araştırmaları ile soluğu Acıbadem Altunizade Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu’nun yanında aldılar. 46 yaşındaki Aygün hanım “Biz Türkiye’ye öz vatanımıza büyük bir inançla geldik ve Türk doktorlar güvenimizi boşa çıkarmadılar; hem oğlumun gözleri hem benim için şifa kaynağı oldular. Mayıs ayında ameliyat oldum ve sağlığıma kavuştum. Üstelik daha önce hiç duymadığımız hibrit ameliyat yapıldı ki, tıpkı Rasim hocamızın dediği gibi birçok avantajını yaşadım, kolayca ayağa kalktım” derken, duygularını, minnetini dile getirirken gözlerinden akan sevinç gözyaşlarına engel olamıyor.

Hibrit ameliyat ile nokta atışı tedavi!



Aygün Ağabalayeva’nın ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu “Aygün hanımı değerlendirdiğimiz zaman hibrit cerrahiye uygun bir aday olduğunu, mevcut kitlenin özelliklerinin endoskopik ve laparoskopik cerrahinin birlikte yapılabilmesine izin verecek tarzda olduğunu düşündük. Kendisine de anlatarak açık ameliyatla ya da laparoskopik ameliyatla kalın bağırsağın sol tarafında uzun bir bölümü çıkartmaktan ziyade, hibrit cerrahi dediğimiz anüsten girilerek kolonoskopla kitlenin tespit edilmesi, sınırlarının belirlenmesi, aynı zamanda karına da laparoskopik yolla girilip o kitlenin dışarıdan izlenmesi ve sadece o bölümün çıkartılması ameliyatını gerçekleştirdik. Aygün hanım ameliyattan 24 saat sonra günlük hayatına dönmüş sağlıklı bir kişi olarak taburcu oldu” diye konuştu. Hibrit (endoskopik ve laparoskopik) cerrahinin dünyada ve ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu “Hibrit cerrahinin üstünlüğü; lezyonun yerinin endoskopi ile kesin olarak belirlenmesi ve sadece bu laparoskopi ile çıkartılmasıdır” dedi.