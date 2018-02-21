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Hibrit ameliyat ile 60 santim yerine 6 santim çıkarmak yetti!

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.02.2018 16:33 | Son Güncelleme

10 yaşındaki oğullarının gözlerindeki şaşılığı tedavi ettirmek için Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen Ağabalayeva çifti, ‘akıllarının ucundan geçmeyen’ bir sürecin tam ortasında buldular kendilerini! Anne Aygün Ağabalayeva’nın ‘gelmişken ben de midemdeki şikayetlerimi göstereyim’ diyerek girdiği muayene sonrasında yapılan endoskopik tetkiklerde kalın bağırsağında kitle tespit edildi; ameliyat edilmezse çok daha ciddi bir süreç kendisini bekliyordu.

Hibrit ameliyat ile 60 santim yerine 6 santim çıkarmak yetti!

Yoğun araştırmalarla Acıbadem Altunizade Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu’nun yanında buldular kendilerini. Türk hekimlerine inançlarında haklı çıktılar ve Aygün hanım ‘en yeni’ yöntem olan ‘Hibrit’ cerrahinin avantajlarıyla kısa sürede sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor şimdi. Hibrit ameliyat sayesinde kalın bağırsaktan yaklaşık 60 santim yerine 6 santimlik bölümün çıkarılmasının avantajı da cabası!

Türkiye’ye duydukları derin sevgi ve inanç, çifte sevinç yaşattı Azerbaycan’da yaşayan Ağabalayeva çiftine. 3’ü kız toplam 4 çocuk sahibi olan çift, 10 yaşındaki en küçük ve biricik oğullarının gözündeki şaşılığın tedavisi için Türkiye’ye geldiler ilk. Bir yıl sonra kontrole geldiklerinde, anne Aygün Ağabalayeva midesinde beliren ekşime, kaynama gibi şikayetler için “ben de muayene olayım” dedi ve hiç beklemedikleri bir sürecin içerisinde buldular kendilerini; kalın bağırsağının sol tarafında bir kitle vardı ve kolonoskopik çıkartıma uygun olmadığı için vakit kaybetmeden ameliyat olması gerekiyordu. Yoğun araştırmaları ile soluğu Acıbadem Altunizade Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu’nun yanında aldılar. 46 yaşındaki Aygün hanım “Biz Türkiye’ye öz vatanımıza büyük bir inançla geldik ve Türk doktorlar güvenimizi boşa çıkarmadılar; hem oğlumun gözleri hem benim için şifa kaynağı oldular. Mayıs ayında ameliyat oldum ve sağlığıma kavuştum. Üstelik daha önce hiç duymadığımız hibrit ameliyat yapıldı ki, tıpkı Rasim hocamızın dediği gibi birçok avantajını yaşadım, kolayca ayağa kalktım” derken, duygularını, minnetini dile getirirken gözlerinden akan sevinç gözyaşlarına engel olamıyor.

Hibrit ameliyat ile nokta atışı tedavi!

Aygün Ağabalayeva’nın ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu “Aygün hanımı değerlendirdiğimiz zaman hibrit cerrahiye uygun bir aday olduğunu, mevcut kitlenin özelliklerinin endoskopik ve laparoskopik cerrahinin birlikte yapılabilmesine izin verecek tarzda olduğunu düşündük. Kendisine de anlatarak açık ameliyatla ya da laparoskopik ameliyatla kalın bağırsağın sol tarafında uzun bir bölümü çıkartmaktan ziyade, hibrit cerrahi dediğimiz anüsten girilerek kolonoskopla kitlenin tespit edilmesi, sınırlarının belirlenmesi, aynı zamanda karına da laparoskopik yolla girilip o kitlenin dışarıdan izlenmesi ve sadece o bölümün çıkartılması ameliyatını gerçekleştirdik. Aygün hanım ameliyattan 24 saat sonra günlük hayatına dönmüş sağlıklı bir kişi olarak taburcu oldu” diye konuştu. Hibrit (endoskopik ve laparoskopik) cerrahinin dünyada ve ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlandığını belirten Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu “Hibrit cerrahinin üstünlüğü; lezyonun yerinin endoskopi ile kesin olarak belirlenmesi ve sadece bu laparoskopi ile çıkartılmasıdır” dedi.

Nokta atışı sayesinde 60 santim yerine 6 santim!

Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu hibrit ameliyatın avantajını “Uyum içinde çalışan bir cerrahi ekip gerektiren hibrit ameliyatlar; hem ameliyat sürecinde, hem de iyileşme döneminde hastaya büyük avantajlar sağlıyor. Hastaya minimal invaziv bir işlem yapılarak ameliyat sonrası sürecin daha rahat geçirilmesi sağlanıyor. Hibrit ameliyatta bir ekip laparoskopi aşamasında görev alırken, diğer ekip de endoskopi bölümünde görev alıyor ve iki ekibin birlikte çalışmasıyla işlem kısa sürede başarıyla hallediliyor” dedi. Hibrit ameliyat olmasaydı kalın bağırsaktan yaklaşık 60 santim uzunluğundaki bir bölümü damarlarıyla birlikte çıkarmak gerekeceğini belirten Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu “Bu durumda ameliyat alanında kanama ve sızıntı gelişme riskleri daha fazla olacaktı ve nekahat dönemi daha uzun sürecekti. Oysa hibrit ameliyat sayesinde hem kalın bağırsağın yaklaşık 6 santimlik bölümünü çıkarttık, hem de hastamız saatler içerisinde günlük yaşantısına döndü” diye konuştu. Ağabalayeva çifti Türkiye’den minnetle ayrılırken; bundan sonra artık hep akıllarında olan ‘tarihi ve turistik gezi’ amacıyla Türkiye’ye en kısa zamanda gelmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aygün Ağabalayeva endoskopik tetkikler Acıbadem Altunizade Hastanesi Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu

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