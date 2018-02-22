İleri yaşta kalça kırığı günlük yaşamı tehdit ediyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. İ. Hilmi Elmacıoğlu, kalça ekleminin alt tarafını oluşturan uyluk kemiğinin boynu ve civarındaki kırıklara kalça kırığı denildiğini, bu kırıkların özellikle yaşlılar için büyük bir sorun teşkil ettiğini söyledi.

Kalça kırığı hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. İ. Hilmi Elmacıoğlu, "Kalça kemiğinde oluşan kırıklar her yaşta görülebilir. Fakat yaşlılıkta görülebilin kemik erimesine (osteoporoza) bağlı olarak kemikler daha zayıf olduğundan kişi düşme gibi travmalar yaşadıklarında hareket kapasitesi azaldığı için kalça kırıkları daha kolay meydana gelir. Kalça kırıklarının en sık görülen nedenleri ise ileri yaşla birlikte sıklıkla görülen tansiyon düzensizliği, görme bozukluğu oluşması ve reflekslerde ve kas gücünde zayıflama olarak tanımlanabilir. Kalça kırıldığında kişi çok şiddetli bir ağrı hisseder ve kırılan kalça ile kalkıp yürüyemez, bacağını hiç bir şekilde oynatamaz. Sırt üstü yatıldığında kalça kırıklı bir bacakta ayak dış yana doğru dönerek yere yapışır. Kalçanın kırıldığını hasta kendi bile anlayabilir. Kalça kırıkları tanısında kişinin fizik muayenede hastanın bacağının duruş pozisyonundan kalçada kırık olduğu genelde anlaşılabilir. Bunun dışında hastaya röntgen tetkiki yapılır ve röntgende kırığın tipi, yeri görülür. Her yaşta görülebilin kalça kırıkları çocuklarda tedavi süresi 4-6 hafta arasında olurken, ilerlemiş yaşlarda ise ameliyat dışı tedaviler ile kırığı iyileştirmek oldukça zordur. Fakat hastanın durumuna göre cerrahi yöntem ile bu kırıklarda büyük oranda başarı sağlanmaktadır” dedi.