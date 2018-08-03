Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!

Özellikle dışarıdayken lavaboya gidemediğimiz zamanlarda çözüm yolu olarak gördüğümüz ıslak mendil kullanımı bakın 8 yaşındaki kız çocuğunu nasıl bir hale getirdi...

Islak mendil bu hale getirdi

1 / 5 Connectict Tıp Üniversitesi'nde dermatoloji ve pediatri uzmanı Dr. Mary Wu Chang, yüzünde ciddi derecede yaralar oluşan 8 yaşındaki bir kızın tedavi sürecinde ıslak mendillerin zararını araştırmaya başladı.

2 / 5 Birçok çocuğun aynı ya da benzer reaksiyonları verdiğini gördükten sonra ıslak mendillerin içinde bulunan 'methylisothiazolinone' maddesinin alerjen olduğunu tespit etti.

3 / 5 Temizlik amaçlı üretilen ve kullanılan bu ıslak mendiller ile ilgili dermatalog Dr. Ellen Frankel, almadan önce içindeki maddelere bakılması gerektiğine dair aileleri uyardı.

4 / 5 Eğer içinde 'methylisothiazolinone' maddesi bulunuyorsa kesinlikle almaması gerektiğini belirtti.