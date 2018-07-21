HABER

İtalya'da bebeklerin arabada unutulmaması için alarmlı koltuk zorunluluğu geliyor

21.07.2018 14:28 | Son Güncelleme

İtalya hükümeti, bebeklerin arabada unutulup hayatlarını kaybetmesini önlemek için alarmlı bebek koltuklarını zorunlu hale getirecek.

İtalya'da bebeklerin arabada unutulmaması için alarmlı koltuk zorunluluğu geliyor

İtalya hükümeti, bebeklerin arabada unutulup hayatlarını kaybetmesini önlemek için alarmlı bebek koltuklarını zorunlu hale getirecek.

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, dün bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, bebeklerin arabada unutulmasını önlemek için alarm sistemiyle donatılmış bebek araba koltuklarının zorunlu kılınacağını duyurdu.

Özel bir sensör taşıyan bu tür koltuklar, otomobilin kapıları bebek içerideyken kapatılırsa alarm veriyor.

İtalya'da halen bu alarmlı bebek koltuklarının satışta olduğu ancak yaygın olarak kullanılmadığı belirtiliyor.

Vergi indirimi

Ulaştırma Bakanı, ailelere bu tip koltukları edinmeleri için 200 euro'ya varan vergi indirimleri sağlayacaklarını söyledi.

5 Yıldız Hareketi'nden Bakan Toninelli, hareketin blog sitesine yazdığı yazıda, karayolları kanununun bir maddesinde yapılacak değişiklikle alarmlı koltukların zorunlu hale getirilerek bu tür trajedilerin önlenebileceğini belirtti.

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli

Toninelli, bu değişiklikle "basit bir dikkat dağınıklığının anne-babalar ve aileler için bir trajediye yol açmasının önleneceğini" vurguladı.

Bakan, "Ufak bir hata bir drama dönüşebilir. Aslında bunu önlemek için halihazırda var olan teknolojilerden faydalanmak yeterli: Örneğin bebek koltuklarına entegre edilmiş ve arabanın anahtarına ya da akıllı telefonlara bağlanan sensörlerden faydalanılabilir" dedi.

Toninelli bu yasa değişikliğinin bakanlar kuruluna sunulmasının ardından gelecek sonbahardan itibaren yürürlüğe girebileceğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı ayrıca kamuoyuna yönelik bir bilinçlendirme kampanyası da hazırlayacak.

İtalyan haber ajansı Ansa'nın haberine göre ülkede son 10 yılda arabada unutulmaları sonucu 8 bebek hayatını kaybetti.

Romatizma nedir? Romatizma neden olur? Romatizmal hastalıklar nelerdir?Romatizma nedir? Romatizma neden olur? Romatizmal hastalıklar nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? AK Parti çalışma başlattı!

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Acun Ilıcalı, İşitme Engelliler U21 Futbol Milli Takımı'nın ricasını kırmadı! 'Yakında geliyorum, sağlam takım çıkın'

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Romatizma nedir? Romatizma neden olur? Romatizmal hastalıklar nelerdir?

Romatizma nedir? Romatizma neden olur? Romatizmal hastalıklar nelerdir?

Hamilelikte yaşanan sağlık sorunlarının çözümü var!

Hamilelikte yaşanan sağlık sorunlarının çözümü var!

Yaşlılarda düşme sorunu nasıl önlenir? İşte yaşlılarda düşmeyi engellemek için 8 öneri

Yaşlılarda düşme sorunu nasıl önlenir? İşte yaşlılarda düşmeyi engellemek için 8 öneri

Benlerinizi yakın takibe alın!

Benlerinizi yakın takibe alın!

Aşırı sıcaklar sağlığınızı tehdit etmesin!

Aşırı sıcaklar sağlığınızı tehdit etmesin!

Sıcak hava sağlığınız için tehdit unsuru olmasın!

Sıcak hava sağlığınız için tehdit unsuru olmasın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.