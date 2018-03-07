Kanser farkındalığı için başlatıldı!

Toplantı, Dünya Kanser Kontrol Örgütü Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Şuayip Yalçın’ın tedaviye zamanında erişimin önemine çağrı yapmalarıyla başladı. Toplantıda konuşma yapan Amgen Onkoloji ve Hematoloji Ürünleri İş Birimi Direktörü Uğur Günaydın, kanser ile ilgili farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti.

Dünyanın önde gelen biyoteknoloji firmalarından Amgen, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde Uluslararası Kanser Savaş Örgütü’nün düzenlediği toplantıda tedaviye zamanında erişimin önemine yapılan çağrıda yer aldı.

Onkoloji ve hematoloji alanlarında ilk biyoteknolojik tedavilerin yenilikçi üreticilerinden biri olan Amgen, biyoteknolojik tedavi seçenekleri ile lösemi, kolorektal, multipl miyelom gibi agresif kanser türleriyle ve ciddi hastalıklarla mücadelede en ön saflarda yer alıyor. Onkoloji ve Hematoloji Ürünleri İş Birimi Direktörü Uğur Günaydın toplantıda yaptığı konuşmada şunlara dikkat çekti: “ 2018’e gelmiş olmamıza rağmen halen dünya genelinde her yıl 8.8 milyon insanı kanser nedeniyle kaybediyoruz. Bu rakam kanserle mücadelenin ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle kanser ile ilgili farkındalığın artırılması yoluyla önlenebilir milyonlarca kaybın önüne geçilmesinin son derece değerli olduğunu düşünüyoruz.”

Amgen olarak amaçlarının hastaların yaşamlarında önemli bir iyileşme sağlamak olduğuna dikkat çeken Günaydın, “Dünya Kanser Kontrol Örgütü’nün (UICC), bu özel günde özellikle tedaviye erişim konusunda tüm dünyaya bulunduğu çağrıya destek veriyoruz. Amgen Türkiye olarak kanser hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan bu özel günün bir parçası olmaktan kıvanç duyuyoruz. Sağlıklı ve kansersiz bir dünya için el ele çalışmak çok önemli” dedi.