Kanserde erken teşhisin önemi SAÜ’de anlatıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mediko Sosyal Merkezi ve Sağlık Bakanlığı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile ortaklaşa olarak düzenlenen konferansta kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı.

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda “4 Şubat Dünya Kanser Haftası” dolayısıyla “Kanserde Erken Teşhis, Beslenmenin Önemi ve KETEM Tanıtımı” konulu bir konferans düzenlendi. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Ali Güney, konferansta yaptığı konuşmasında kanser taramalarının KETEM tarafından ücretsiz olarak yapıldığını belirterek, erken tanı olanağı veren kanser türleri için bu taramaların çok önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da kanser vakalarının sıklıkla görüldüğüne dikkat çeken Güney, konferansın Sakarya’da faaliyet gösteren KETEM’in yapısını ve çalışma yöntemlerinin anlatılması için faydalı olacağını dile getirdi.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden Uzm. Dyt. Yasemin Tuncer de sağlıklı beslenme ve kanser ilişkisi konusunda bir sunum yaptı. Sunumunda yeterli ve dengeli beslenmenin nasıl olacağına yönelik bilgiler veren Tuncer, istatistiklere göre kanserin Türkiye’de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını, bununla birlikte beslenmeye dayalı metabolizma hastalıklarının ise dördüncü sırada olduğunu söyledi. Kadınların erkeklere oranla daha fazla kanser riski altında olduğuna dikkat çeken Tuncer, “Kadınlarda meme kanseri, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserleri en sık görülen kanserler arasında. Kanserde risk faktörleri olarak genetik nedenlerin yüzde 5-10, çevresel nedenlerin yüzde 25-30, obezitenin ise yüzde 10-20 arasında olduğunu gösterebiliriz. Tütün, alkol ve obezite gibi davranışsal faktörlere dikkat edildiğinde ise yüzde 35-40 oranında bir rakamın ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz” dedi.

Adapazarı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Tekin Ulaş Karatepe ise konuşmasında “Türkiye’deki Kanser Epidemiyolojisi ve Türkiye’de Kanser Tarama Programları” hakkında bir sunum yaptı.