Karnından iki basketbol büyüklüğünde böbrek çıkarıldı 1

Selma KUNAR- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da polikistik böbrek (PKBH) hastası Sabriye Çelik'in (42) karnından her biri basketbol topu büyüklüğünde 2 böbrek çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Alper Demirbaş, "Böbreklerin her biri yaklaşık 40 santimetre ve toplam 11,5 kilo ağırlığındaydı. Hastamız adeta karnında iki basketbol topu taşıyordu. Hastamıza eşinin verdiği böbreği naklettik" dedi.Trabzon'da oturan ev kadını 2 çocuk annesi Sabriye Çelik, 15 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Polikistik böbrek teşhisi konulan Sabriye Çelik'e, teşhisin konulduğu 2003 yılından beri çeşitli tedaviler uygulandı. Ancak son günlerde tedaviye yanıt alamayan Çelik'e doktorlar, "Ya diyalize gireceksin ya da nakil olacaksın" dedi. Bunun üzerine böbrek nakli olmaya karar veren Sabriye Çelik, 26 yıllık hayat arkadaşı 51 yaşındaki Çetin Çelik'le Antalya'da özel bir hastaneye başvurdu. Hastanenin organ nakli bölüm başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, yaptığı tetkiklerde Sabriye Çelik'in böbreklerinin boyutunun normalin çok üstünde olduğunu tespit etti. Muayenede Sabriye Çelik'in böbreklerinin her birin yaklaşık 40 santimetre olduğu ve diğer iç organları sıkıştırdığı da belirlendi.EŞİNİN BÖBREĞİ NAKLEDİLDİBir süre hastanede gözetim altında tutulan ve böbrek nakli için hazırlanan Sabriye Çelik, Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Çelik'in her iki böbreği başarılı bir operasyonla alınırken, bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan eşi Çetin Çelik'ten alınan böbrek de nakledildi.'KARNINDA İKİ BASKETBOL TAŞIYORDU'Prof. Dr. Alper Demirbaş, normal bir böbreğin 100 gram ağırlığında ve yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda olduğunu söyledi. Sabriye Çelik'in böbreklerinin ise her birinin yaklaşık 40 santimetre boyunda, toplam ağırlıklarının 11.5 kilo olduğunu belirten Prof.Dr. Demirbaş, "Hastamız adeta karnında iki basketbol topu taşıyordu" dedi.'BU KADAR BÜYÜK BÖBREK GÖRMEMİŞTİM'Böbrekleri çıkardıktan sonra hastanın eşinin verdiği böbreği naklettiklerini kaydeden Prof.Dr. Demirbaş, "Nakilden kısa süre sonra böbrek çalışmaya başladı. Hastanın kan değerleri normale döndü. Şu an böbrek fonksiyonları normal. Bu, bizim için büyük mutluluk. Bugüne kadar 6 bin böbrek nakli ameliyatı yapmış bir cerrahım. Bunların içinde polikistik böbrek hastalığı yaklaşık yüzde 1-2'lik bir kısma tekabül eder. Ama bu kadar büyük böbrek hiç görmemiştim" diye konuştu.'KARNININ İÇİNDE DİĞER ORGANLARA YER KALMAMIŞTI'Normal bir böbreğin tek elle rahatlıkla taşınabildiğine değinen Prof. Dr. Alper Demirbaş, "Hastamızdan çıkan böbrekleri iki elimizle alıp masanın kenarına koyabildik. Karnının içinde diğer organlara adeta yer kalmamış, organlar karın içinde bir yerlere sıkışmıştı" dedi."Organ nakli bir mucizedir" diyen Prof. Dr. Demirbaş," Sabriye Çelik artık normal yaşantısına devam edebilecek. Sağlıklı bir böbrekle sağlıklı bir hayat yaşayacak. Böyle uç noktadaki hastaların sağlıklarına kavuştuklarını görmek bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.'9 AYLIK HAMİLE GİBİYDİM'Ameliyat sonrasında eşinin verdiği böbrekle hayata yeniden tutunan Sabriye Çelik ise hastalığı süresince yaşadıklarını şöyle anlattı:"Karnımdan toplam 11,5 kilo ağırlığında iki böbrek çıkarıldı. Böbreklerin o kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum. Ameliyattan önce adeta 9 aylık hamile gibi karnım vardı. Böyle bir vücuda dönüşmem bir mucize. Trabzon'da 92 kiloydum. Ameliyata girerken 81 kiloydum. Şu an 70 kiloyum. 11 kilo gitti vücudumdan."'EŞİM BANA VEREBİLECEĞİ EN GÜZEL HAYATI VERDİ'Eşinin böbreğini vererek kendisine yeni bir sayfa açtığını belirten Sabriye Çelik, "Hayat kalitem değişti. Bana verebileceği en güzel hediyeyi verdi. Yeni bir hayat verdi" dedi.'26 YIL SONRA YENİDEN EVLENMİŞ GİBİYİM'Eşine böbreğini veren Çetin Çelik ise hissettiklerinin yaşanmadan anlaşılamayacağını söyledi. Çok mutlu olduğunu ifade eden Çetin Çelik, "Aileme yeniden kavuşmuş gibi hissediyorum. Anlatılamaz. İnanamıyorum. 26 yıllık evliyiz. Eşimle 26 yıl sonra yeniden evlenmiş gibi hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI NEDİR?Her iki böbrekte yer alan çok sayıda kistle kendini gösteren, karaciğer, pankreas gibi diğer organlarda da kistlere neden olabilecek genetik geçişli bir hastalıktır.