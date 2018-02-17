Kırklareli’nde sağlıkçılara ‘anne sütü’ eğitimi

Kırklareli’ndeki hastanelerde görevli sağlık personellerine yönelik ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Hizmet İçi Eğitimi’ verildi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü salonunda gerçekleşen programda, ilde görev yapan kamu ve özel hastanelerinde ve Merkez ilçe gebe sınıfında hizmet veren sağlık personeline yönelik olarak İl Sağlık Müdürlüğü eğitimcileri tarafından anne sütünün önemine dair eğitim verildi.

Hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesi konularının anlatıldığı eğitim programında, gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme, doğumdan hemen sonra annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konularında yardımcı olmak amacıyla sağlık personelleri bilgilendirildi.