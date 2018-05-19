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"Maskeme değil, gözlerime bak"

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.05.2018 00:31 | Son Güncelleme

Erzurum'da bir grup üniversite öğrencisi, LÖSEV tişörtleri ve yüzlerindeki maskelerle "Maskeme değil, gözlerime bak" sloganı atarak lösemili çocuklara destek için farkındalık etkinliği gerçekleştirdi - LÖSEV Gönüllüler Kulübü Başkanı Ayşegül Bahar: "Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, lösemili çocuklarımızı dışlamasınlar. Herkes lösemi hastası olabilir"

Erzurum'da bir grup üniversite öğrencisi "Maskeme değil, gözlerime bak" sloganıyla lösemili çocuklara destek için etkinlik düzenledi.

Atatürk Üniversitesi'nde eğitim gören Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Gönüllüler Kulübü üyeleri, LÖSEV tişörtleri giyip, yüzlerine maske takarak Yakutiye Kent Meydanı'nda buluştu.

Burada bir müddet kaldırımda oturup çeşitli enstrümanlar eşliğinde şarkı söyleyen gençler, "Maskeme değil, gözlerime bak. Bir sonraki lösemili sen olabilirsin" sloganı atarak vatandaşlara LÖSEV broşürü dağıttı.

Kulüp Başkanı Ayşegül Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemili çocuklara dikkati çekip toplumda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

LÖSEV tişörtü giyerek vatandaşlara LÖSEV hakkında bilgilendirici broşür dağıttıklarını anlatan Bahar, lösemili çocukların toplumdan dışlanmaması ve topluma daha yakın olması amacıyla, bu tarz etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Lösemi bulaşıcı olmamasına rağmen lösemili hastalar, dışarıdan enfeksiyon riskine karşı yüzlerine maske takıyor. Biz de hem bir öğrenci hem de LÖSEV gönüllüleri olarak, bu çocuklarımızın toplumda dışlanmamaları için, onlara destek vermek amacıyla maske takıp halkın yoğun olduğu bölgede oturup şarkılar söyledik. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, lösemili çocuklarımızı dışlamasınlar. Herkes lösemi hastası olabilir."

Gruptakilere vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

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Erzurum farkındalık lösemi Lösev maskeme değil gözlerime bak

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