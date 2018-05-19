Erzurum'da bir grup üniversite öğrencisi "Maskeme değil, gözlerime bak" sloganıyla lösemili çocuklara destek için etkinlik düzenledi.

Atatürk Üniversitesi'nde eğitim gören Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Gönüllüler Kulübü üyeleri, LÖSEV tişörtleri giyip, yüzlerine maske takarak Yakutiye Kent Meydanı'nda buluştu.

Burada bir müddet kaldırımda oturup çeşitli enstrümanlar eşliğinde şarkı söyleyen gençler, "Maskeme değil, gözlerime bak. Bir sonraki lösemili sen olabilirsin" sloganı atarak vatandaşlara LÖSEV broşürü dağıttı.

Kulüp Başkanı Ayşegül Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemili çocuklara dikkati çekip toplumda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

LÖSEV tişörtü giyerek vatandaşlara LÖSEV hakkında bilgilendirici broşür dağıttıklarını anlatan Bahar, lösemili çocukların toplumdan dışlanmaması ve topluma daha yakın olması amacıyla, bu tarz etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Lösemi bulaşıcı olmamasına rağmen lösemili hastalar, dışarıdan enfeksiyon riskine karşı yüzlerine maske takıyor. Biz de hem bir öğrenci hem de LÖSEV gönüllüleri olarak, bu çocuklarımızın toplumda dışlanmamaları için, onlara destek vermek amacıyla maske takıp halkın yoğun olduğu bölgede oturup şarkılar söyledik. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, lösemili çocuklarımızı dışlamasınlar. Herkes lösemi hastası olabilir."

Gruptakilere vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

