Obezite ameliyatı için uygun musunuz?

Obezite konusunda bilgisine başvurduğumuz Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Çelik, obezitenin de tıpkı diyabet ve hipertansiyon gibi metabolik bir hastalık olarak ele alınması gerektiğini; tedavinin zor ve uzun, engellenmesinin ise kolay ve çok daha önemli olduğunu söyledi.
Obezite Ameliyatı Nedir?
Hedefi, sindirim sisteminin işleyişini değiştirerek sağlıklı ve kalıcı kilo kaybını sağlamak olan obezite cerrahilerini, metabolik cerrahi olarak tanımlamak hiç de yanlış olmaz. Günümüzde obeziteyi bir metabolizma hastalığı kabul eden ve tedavisinin de bu şekilde planlanması gerektiğini savunan bilim insanlarının sayısı giderek artıyor. Hatta uluslararası pek çok yayında obezitenin, en yaygın diğer bir metabolizma hastalığı olan diyabetle yakın ilişkili kabul edildiğini ve her ikisi için "diabezite (diyabet + obezite)" tabirinin kullanıldığını görüyoruz.
Genel olarak obezite ameliyatlarını;
-Bağırsakların mideyle olan bağlantı yerlerini değiştirip, besinlerin sindirilmesini sağlayan salgıları aktif hale getirerek, daha sağlıklı bir sindirim gerçekleşmesine yönelik yapılan Metabolik cerrahi (Transit Bipartisyon (TB) ve İleal Transpozisyon (IT)) olmak üzere 2 başlık altında toplayabiliriz.
Kimler Obezite Ameliyatı Olabilir?
Obezitenin tedavisi tek bir yöntemle sağlanamaz. Uzun ve meşakkatli bir süreç gerektiren klasik tedavi yöntemlerine kıyasla, cerrahi tedaviler çok daha avantajlıdır. Hangi hasta için hangi metodun uygulanacağına dair henüz standart bir prosedür olmamakla birlikte, uygulanacak yönteme; hastanın metabolik, anatomik ve hormonal durumları dikkate alınarak karar verilmelidir.
Obezite tedavi edilmezse, başta tip 2 diyabet olmak üzere, yağ metabolizmasında bozulmalar, yüksek tansiyon, gut, karaciğer yağlanması, uyku apnesi, kemik ve eklem hastalıklarının ortaya çıkmasına yol açabilir.
Obezite ameliyatı vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olanlar için uygundur. Vücut kitle indeksi; kilogram cinsinden vücut ağırlığının, metre cinsinden boyun karesine bölünmesi sonucu ortaya çıkan rakamdır. Bunun dışında ameliyat kararını etkileyen diğer önemli faktör, yukarıda bazılarını saydığımız, obeziteye bağlı gelişen hastalıkların varlığıdır. Hastanın fazla kilolarının, bu metabolik hastalıklar yüzünden mi yoksa aşırı beslenmeden mi kaynaklandığı açığa çıkarılmalıdır.
Obezite ameliyatlarında kesin bir yaş sınırı yoktur; ama küçük çocukların sağlıklı beslenme ve egzersiz yapma alışkanlığı kazandırılarak tedavi edilmeleri esastır. Ameliyat için en uygun yaş aralığı 25-50 arasıdır.
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