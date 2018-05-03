Obezite ameliyatı için uygun musunuz?

Obezite konusunda bilgisine başvurduğumuz Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Çelik, obezitenin de tıpkı diyabet ve hipertansiyon gibi metabolik bir hastalık olarak ele alınması gerektiğini; tedavinin zor ve uzun, engellenmesinin ise kolay ve çok daha önemli olduğunu söyledi.

Obezite Ameliyatı Nedir?



Hedefi, sindirim sisteminin işleyişini değiştirerek sağlıklı ve kalıcı kilo kaybını sağlamak olan obezite cerrahilerini, metabolik cerrahi olarak tanımlamak hiç de yanlış olmaz. Günümüzde obeziteyi bir metabolizma hastalığı kabul eden ve tedavisinin de bu şekilde planlanması gerektiğini savunan bilim insanlarının sayısı giderek artıyor. Hatta uluslararası pek çok yayında obezitenin, en yaygın diğer bir metabolizma hastalığı olan diyabetle yakın ilişkili kabul edildiğini ve her ikisi için "diabezite (diyabet + obezite)" tabirinin kullanıldığını görüyoruz.

Genel olarak obezite ameliyatlarını;

Besin alımını sınırlamaya yönelik Bariatrik cerrahi (gastrik bypass, gastrik bantlama, gastroplasti),

-Bağırsakların mideyle olan bağlantı yerlerini değiştirip, besinlerin sindirilmesini sağlayan salgıları aktif hale getirerek, daha sağlıklı bir sindirim gerçekleşmesine yönelik yapılan Metabolik cerrahi (Transit Bipartisyon (TB) ve İleal Transpozisyon (IT)) olmak üzere 2 başlık altında toplayabiliriz.