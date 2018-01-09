Op. Dr. Fırat: Yaşlandıkça üst dudak düşer

İSTANBUL, (DHA)-ESTETİK ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, yaşlandıkça yüz dahil vücudun tüm kemiklerinin zamanla çekildiğini ve azalmaya başladığına dikkat çekerek "Yüzün yumuşak dokusu, yağları ve derisi zamanla düşer. Yaşlı üst dudak, ince veya var olmayan pembe dudak kısmı diş göstermeyen bir dinlenme gülümsemesi ile karakterizedir. İdeal, genç bir dudak sıklıkla dolgun, pembe ve çekicidir" dedi.

Dudak kaldırma (Lip lift) işlemi hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Fırat, " Dudakları yapısal olarak ince olan, zamanla incelen, kalın, dolgun dudaklarla yüzündeki gençlik ve güzellik ifadesini güçlendirmek isteyenler için yapılan operasyonlardır" dedi.

Dudakların, yüzün alt üçte birlik bölümünün merkezini oluşturduğunu belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, İfade, iletişim ve cinsel çekicilikte önemli rol oynayan dudaklarından memnun olmayan kişilere uygulanabilen Lip lift operasyonu hakkında bilinmeyenleri anlattı. Üst dudakların dikey yöndeki uzunluğunun, hemen hemen alt dudak ve çene arasındaki uzunluk kadar olması gerektiğinin altını çizen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, yüzde daha fazla uyum, denge oluşturmak, kalın ve daha dolgun dudaklara sahip olmak isteyen kişilerin tercih ettiği Lip lift operasyonunda bilinmesi gereken ayrıntılara dikkat çekti. Fırat şöyle dedi: