Prof. Dr. Yılmaz: Skolyoz, her 30 çocuktan birini tehdit ediyor

İSTANBUL, (DHA)-SKOLYOZUN (omurga eğriliği) her 30 çocuktan birini tehdit ettiğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Hürriyet Yılmaz, hastalığın sinsi bir şekilde ilerlediğini belirterek aileleri uyardı. Yılmaz, "Aileler, 10-15 yaş arasında çocuklarının sırtlarını ve duruşlarını izlemeli, şüphe durumunda hekime başvurulmalıdır" dedi.

Skolyozun çocukluk çağının en sık görülen problemlerinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hürriyet Yılmaz, "10-15 yaş arası kız ve erkek çocuklarının omurgalarında oluşan eğrilik, ergenlik döneminde ilerleyici olabiliyor. Kız çocuklarında 5-8 kat daha ilerleyici olan skolyoz, erken tanı konulduğunda cerrahi dışı yöntemleri ile kontrol altına alınabiliyor" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR AİLELER TARAFINDAN İZLENMELİ"

Skolyoz korsesi ve egzersizlerinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Hürriyet Yılmaz, "Skolyoz, ergenliğin hemen başlangıcındaki çocuklarda sessiz başlar ve hiçbir belirti vermez. Sanıldığının aksine sırt ve bel ağrısı çok nadirdir ve sadece omurga, göğüs kafesi ve kalça dengesinde kozmetik bozulma görülür. Bu nedenle 10-15 yaş çocukların sırtları ve duruşları aileleri tarafından izlenmeli, düzenli kontrol edilmeli ve şüphe durumunda hekime başvurulmalıdır. 20-45 derecesi açısı olan, ergenliğin başındaki çocuklarda skolyoz açısı kişiye özel üretilmiş özel skolyoz korseleri ile kontrol altına alınır ve ayrıca özel skolyoz egzersizleri ile vücut kozmetiği düzeltilir" ifadelerini kullandı.