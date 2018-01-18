"Sahte zayıflama ilaçlarında olması gerekenin 4 katı etken madde tespit edildi"

Buse ÖZEL / Ömer HASAR - İSTANBUL, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre 2016 yılında internet üzerinden 1 milyondan fazla sahte ve kaçak ilaç satıldığı tespit edildi. Zayıflama ilaçları ve cinsel gücü arttırıcı hapların başı çektiği ilaçlar, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını bozmanın yanı sıra birçok insanın ölümüne de neden olabiliyor. Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Başkanı eczacı Armağan Ener, Sağlık Bakanlığı tarafından 5 mg kullanılmasına izin verilen bir etken maddenin sahte zayıflama ilaçları içinde 20 mg kullanıldığını ve bunun ölüme kadar götürebileceğini söyledi.

Armağan Ener, sahte ve kaçak ilaçların önüne geçilmesi için internetten ilaç satışının daha iyi denetlenmesi gerektiğini ve caydırıcı cezalar uygulanması gerektiğini belirtti.

"CAYDIRICI CEZALAR UYGULANILMALI"

2018 yılının 28-30 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde, 'Uluslararası Geleceğin E- Hali En Büyük Eczacılık Buluşması' isimli bir kongre düzenleyerek bu konuya dikkat çekeceklerini söyleyen Ener, bu konuda alınması gereken önlemleri ise şöyle anlattı: "Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu'nun bu konunun üzerine daha ciddi giderek köklü çözümler getirmesi lazım. Ciddi yasaklamalar ve cezalar uygulanması gerekiyor çünkü sitelerden biri kapanırken diğeri açılıyor. Biz Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği olarak bu konuda da öncü olmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde bir çalıştay düzenleyerek devletin her kademesini, eczacılıkla ilgili sağlık sektörü içindeki tüm birimleri bu kongreye davet etmek istiyoruz. Bu satışı yapan sitelere şu anda kapatma cezası veriliyor. Belli miktarlarda da para cezası veriliyor ancak bunlar caydırıcı olmuyor."