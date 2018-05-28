Sahurda ne yemeli? İşte oruçluyken tok kalmanın formülü

Sahurda tercih edeceğiniz besinlerin iftara kadar olan süreçte daha az acıktıran, halsiz hissettirmeyen, orucun daha rahat tutulmasını sağlayan besinler olması çok önemli. Peki hangi besinlere özellikle sahur sofralarında yer verilmeli? Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, Mynet.com okurları için anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yumurta



Sahurda tüketmeyi ihmal etmemeniz gereken besinlerin başında yumurta geliyor. Haşlanmış veya az yağlı bir menemen veya omlet olarak tüketeceğiniz yumurta, yüksek protein içeriğinden daha uzun süre tokluk hissi oluşturuyor.

Süt

Çay ve kahve tüketimi yerine sahurda 1 bardak tarçınlı süt tüketmek hem kan şekeri regülasyonu sağlıyor, hem uyumayı kolaylaştırıyor, hem de protein içeriğiyle daha uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.

Yoğurt-Ayran



Besleyici özelliği en yüksek besinlerden biri olan yoğurt protein içeriği nedeniyle uzun süre tokluk hissi oluşturacağından sahurda da vazgeçilmezimiz olmalı. Özellikle yarım maden suyu ile hazırlanmış bir bardak ayran oruç tutarken olası baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk gibi durumları önlüyor.