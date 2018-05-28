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Sahurda ne yemeli? İşte oruçluyken tok kalmanın formülü

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2018 09:49 | Son Güncelleme

Sahurda yediğiniz besinlerle oruç tuttuğunuz süre içerisinde tok kalmayı garantileyebilirsiniz. Bunu yapmak için de dikkat etmeniz gereken tek nokta sahurda tok tutan yiyecekleri tercih etmeniz.

Sahurda ne yemeli? İşte oruçluyken tok kalmanın formülü

Sahurda tercih edeceğiniz besinlerin iftara kadar olan süreçte daha az acıktıran, halsiz hissettirmeyen, orucun daha rahat tutulmasını sağlayan besinler olması çok önemli. Peki hangi besinlere özellikle sahur sofralarında yer verilmeli? Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, Mynet.com okurları için anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yumurta

Sahurda tüketmeyi ihmal etmemeniz gereken besinlerin başında yumurta geliyor. Haşlanmış veya az yağlı bir menemen veya omlet olarak tüketeceğiniz yumurta, yüksek protein içeriğinden daha uzun süre tokluk hissi oluşturuyor.

Süt

Çay ve kahve tüketimi yerine sahurda 1 bardak tarçınlı süt tüketmek hem kan şekeri regülasyonu sağlıyor, hem uyumayı kolaylaştırıyor, hem de protein içeriğiyle daha uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.

Yoğurt-Ayran

Besleyici özelliği en yüksek besinlerden biri olan yoğurt protein içeriği nedeniyle uzun süre tokluk hissi oluşturacağından sahurda da vazgeçilmezimiz olmalı. Özellikle yarım maden suyu ile hazırlanmış bir bardak ayran oruç tutarken olası baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk gibi durumları önlüyor.

Çörekotu

Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik “Omega 3 ve Omega 8 yağ asitlerince zengin olan çörekotu, salata ve yoğurtla birlikte tüketildiğinde tok tutucu özellik gösteriyor ve mide problemlerine iyi geliyor. Sahurda bir tutam çörekotu tüketmeyi ihmal etmeyin. Ancak çörekotu aynı zamanda kan şekerini düşürdüğü için hipoglisemisi olanlar tüketirken dikkatli olmalı” diyor.

Muz

Potasyumdan oldukça zengin bu meyve sahurda tercih edildiğinde hem uzun süre tok kalmayı sağlıyor hem de kaslarda oluşabilecek krampları engellemeye yardımcı oluyor.

Peynir

Peynirin içeriğinde bolca bulunan triptofan amino asitine, mutluluk hormonu olarak bilinen ama uyku için de gerekli olan serotonin maddesinin vücutta salgılanması için ihtiyaç var. Sahurda peynir tüketmek hem daha rahat uyumanıza hem de protein içeriği nedeniyle daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır.

Kurubaklagiller

Hem protein hem yüksek lif kaynağı olan kurubaklagiller sahurda salata üzerinde tercih edilebilir. Kurubaklagiller gün içerisinde tok hissetmenize destek oluyor.

Ekşi mayalı ekmek

Ekşi maya ekmeği içeriğinde fitik asit oranı daha düşük yer alıyor. Fitik asit minerallerin emilimini etkileyen bir bileşik. Sahurda ekşi mayalı ekmek tüketmek minerallerin emilimini artıracak, açlığa bağlı yorgunluk ve halsizlik hissini azaltacak ve düşük glisemik indeksiyle daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır.

Kefir

Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik “Sahurda tüketeceğiniz bir bardak kefir, içeriğindeki probiyotiklerle hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim şikayetlerini azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda tok kalma sürenizi de uzatır” diyor.

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