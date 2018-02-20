SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi değişti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliği görevine Doç. Dr. Mehmet Parlak getirildi.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ümit Haluk İliklerden’in yerine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Parlak getirildi. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde Başhekim Yardımcılığı görevini sürdüren Doç. Dr. Parlak, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde resmi olarak başhekimlik görevine başladı. Aslen Adıyamanlı olan Doç. Dr. Mehmet Parlak, 2002 yılında Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nden mezun oldu. 2007 yılına kadar Van’da çeşitli kamu ve özel kurumda pratisyen hekim olarak görev aldı. 2011 yılında Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan uzmanlığını aldı. 2012-2013 yılları arasında Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yaptı. 2017 yılında Tıbbi Mikrobiyoloji Doçenti ünvanı aldı. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliği görevine başlayan Doç. Dr. Parlak, iyi derecede İngilizce biliyor.