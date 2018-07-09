Sıcak çarpması belirtileri nedir? Sıcak çarpması nasıl tedavi edilir? İşte sıcak çarpmasına karşı alınan önlemler

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte gün içerisinde halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı şikayetleri de artış gösteriyor. Güneşli ve sıcak ortamlarda uzun süre bulunulması ise bilinç bulanıklığı, şuur kaybı ve vücutta kalıcı hasarlara kadar gidebilen sıcak çarpması tehlikesini beraberinde getiriyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aytaç Karadağ, sıcak çarpması ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

AÇIK VE SICAK ALANLARDA ÇALIŞANLAR DİKKAT!



Sıcak çarpmasının en önemli nedeni, nemli havalarda yüksek sıcaklık altında uzun süre durmaktır. Sıcakla birlikte vücutta ısıyı dengeleyen sistem bozulmaktadır. Bu durumda vücut ısıyı atamamakta, sıcak çarpması durumu meydana gelmektedir. Sıcak çarpması en çok sıcak ortamda çalışmak zorunda olanları etkilemektedir. Açık alanda ve güneş altında çalışan inşaat işçileri, fırın çalışanları, cam işçileri, yoğun efor gerektiren bisiklet sürücüleri ve maraton koşucuları risk altındadır. Sıcak çarpmasında risk altındaki kişiler şöyle sıralanmaktadır: