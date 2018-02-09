Siz bu yazıyı okurken en az 10 kişi hayatını kaybetti!

Prof. Dr. Nazmi Bilir tarafından yapılan TÜSAD Tütün Çalışma Grubu’nun açıklamasında; sigara kullanımının başta akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) olmak üzere diğer kanser türlerinin gelişiminde temel etken olduğu belirtilerek, şu noktalara dikkat çekildi: “Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) paylaştığı son verilere göre; tütün kullanımı ve pasif sigara dumanından etkilenmek kalp hastalıkları nedeni ile olan ölümlerin yüzde 12’sinden sorumlu. Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin nedenleri arasında tütün kullanımı, hipertansiyondan sonra ikinci sırada gelen risk faktörü. Tütün kullanımı küresel düzeyde her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor ve bu sayının 900 bin kadarı sigara içmeyen ancak sigara dumanından pasif olarak etkilenen kişilere ait. Maalesef, sigara kullanan her 2 kişiden biri bu nedenle yaşamını yitiriyor. Her gün 14 bin kişi ve her 6.5 saniyede bir kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayata veda ediyor. Yani siz bu yazıyı okurken en az 10 kişi hayatını sigara yüzünden kaybetti.”

Türkiye’nin en çok sigara içen ülkeler arasında 11’inci sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Bilir, “Ortalamanın üzerinde olsak da, geçmiş yıllara oranla ülkemizde sigara tüketiminin düşmüş olması sevindirici bir gelişme. Ülkemizde 1999 yılında 114.4 milyar adetle zirve yapan sigara tüketimi, o yıldan bu yana özellikle 2009 yılında kapalı alanlarda sigara içme yasağının devreye girmesi, artan duyarlılık ve bilinçlenme çalışmaları sayesinde gerileme sürecine girdi. Türkiye’de 1990 yılında her gün sigara içenlerin nüfusa oranı yüzde 30’ların üzerinde iken, bu oran şimdilerde yüzde 20’lere kadar düştü. Ancak bu sevindirici gelişme, sigaraya bağlı hastalıklar ve ölümler olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Biliyoruz ki, sigara kullanımı en önemli ‘önlenebilir’ ölüm nedeni. Bu nedenle ülkemizde sigara konusunda bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadelemizi devam ettirerek, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.”

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN EN DOĞRU ZAMAN



Açıklamasında sigara kullanıcılarına tavsiyelerde de bulunan TÜSAD Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, sigarayı bırakmakta en etkili yöntemin kişinin bu konudaki kararlılığı olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı: “Eğer sigara kullanıyorsanız, bunun bir hastalık olduğunu kabul etmelisiniz. Sigara bağımlılığı tedavisi olan bir hastalıktır. Sigarayı bırakmak istiyor ancak başarısız olacağınız korkusu ile vazgeçiyorsanız ya da bırakmayı deneyip zorlanıyorsanız kendinizi yargılamadan, suçlamadan mücadele etmeyi seçmelisiniz. Bu yaşadıklarınız ‘iradesizlik’ değil, nikotin bağımlılığın beklenen bir sonucudur. Bu süreci bir iyileşme süreci olarak kabul etmeli, destek almalı ve kararlılıkla mücadelenizi devam ettirmelisiniz. Sigarayı bırakmayı ertelemeyin, sağlığınızın sizi mecbur etmesini beklemeyin. Şimdi karar alın ve hemen uygulamaya başlayın. Sigarayı bırakmak için en doğru zaman şu andır.”