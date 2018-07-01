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Soda şişesi kapağı, organ nakil koordinatörünü gözünden ediyordu

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.07.2018 10:51 | Son Güncelleme

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin Organ Nakil Koordinatörü Recayi Madaslı, açmak istediği soda şişesinin kapağının gözüne çarpması sonucu görme yetisini kaybetti.

Soda şişesi kapağı, organ nakil koordinatörünü gözünden ediyordu

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin Organ Nakil Koordinatörü Recayi Madaslı, açmak istediği soda şişesinin kapağının gözüne çarpması sonucu görme yetisini kaybetti. Kornea nakliyle bulanık da olsa gören Madaslı, yaşadığı olay sonucu herkesin bir gün organ bağışına ihtiyacı olabileceğini bir kez daha anladığını belirtti.
Organ Nakil Koordinatörü Recayi Madaslı, 5 Mayıs 2017 tarihinde görev yaptığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde açmak istediği soda şişesi kapağının basınçla fırlaması sonucu gözünden yaralandı. Sağ gözü kanayan Madaslı, merkezde bulunan doktorlar ve çalışanlar tarafından göz kliniğine kaldırıldı. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Muhammet Kazım Erol tarafından acil ameliyata alınan Madaslı'nın sağ gözünün parçalanan korneası, merceği ve irisi onarıldı. Daha sonra 2 ameliyat daha geçiren Madaslı, geçen nisan ayında ise kornea nakli oldu. Halen bulanık gören ve 1 yıl içerisinde gözündeki 24 dikiş alınacak olan Madaslı, yaşadığı kazanın ardından organ bağışının ne denli önemli olduğunu bir kez daha anladığını belirterek, herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti.
AÇACAK BULAMAYINCA ÇAKMAKLA AÇMAK İSTEDİ
Kazanın meydana geldiği gün açacak bulamadığı için soda şişesinin kapağını çakmağın kenarıyla açmaya çalıştığını belirten Madaslı, "Sonuç bu oldu" dedi. Geçirdiği ilk ameliyatın ardından 3 ay gözünü hiç açamadığını belirten Recayi Madaslı, kornea nakline karar verilince 2 ay kadavra listesinde beklediğini anlattı. 2 Nisan tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Prof.Dr. Sait Eğrilmez tarafından kornea nakli, pupilloplasti (göz bebeği düzeltme) ve gözün arka bölümdeki hasarla ilgili vitrektomi ameliyatı yapıldığını belirten Madaslı, "Hala bulanık görüyorum ama Allah'a şükür daha iyiyim. Gözümde 24 dikiş var. 1 yıl içerisinde dikişlerim alınacak ve ardından görme durumum yeniden değerlendirilecek" dedi.
DENİZE GİRMEYİ ÖZLEDİM
Gözünden yaralandıktan sonra rahat kitap okuyamadığını, sürekli güneş gözlüğü kullanmak zorunda kaldığını, bol ışıklı kalabalık ve kapalı yerlere giremediğini söyleyen Madaslı, "En çok denize girmeyi özledim. Gözüm düzeldikten sonra ilk yapacağım iş denize girmek olacak" dedi. Hemşire eşi Hümeyra Madaslı'nın bu süreçte kendisinin en büyük yardımcısı olduğunu kaydeden Madaslı, "6 yaşında Melis adında bir kızım ve 11 yaşında Sezai Efe adında bir oğlum var Allah bağışlarsa. Bir çocuğum da yolda. Tek gözümün görmemesi konsantrasyonumu etkilediği için tüm yaşamımı da etkiledi. Ama buna şükür. Artık daha iyiyim" dedi.
'ALLAH DONÖR VE AİLESİNDEN RAZI OLSUN'
Korneası bağışlanan gencin trafik kazasında yaşamını yitirdiğini öğrendiğini belirten Madaslı, “Tabi adını vermediler ama her aklıma geldiğimde o insana ve ailesine dua ediyorum. Allah razı olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. Organ bağışının önemine de değinen Recayi Madaslı, "Herkes organlarını bağışlamalı. Onların bağışı bir insanın hayatını kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Soda şişesi kapağı, organ nakil koordinatörünü gözünden ediyorduSoda şişesi kapağı, organ nakil koordinatörünü gözünden ediyorduSoda şişesi kapağı, organ nakil koordinatörünü gözünden ediyorduSoda şişesi kapağı, organ nakil koordinatörünü gözünden ediyordu

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