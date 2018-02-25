Soğuk yaralanmasına dikkat!

Yakında Sibirya üzerinde oluşan 6 Türkiye büyüklüğündeki dev yüksek basınç merkezinin, önce Avrupa'yı, ardından da ülkemizi vurması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları Sibirya soğuğunun 28 Şubat'ta yoğun yağışla İstanbul'a varacağını göz önünde tutuyorlar. Peki cildimizi aşırı soğukların negatif etkisinden korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Fişek İzci, konuyla ilgili önemli önerilerde bulundu:

KURUMUŞ CİLT DERİ HASTALIKLARI SEBEBİ



Soğuk havayla temas eden deride en sık karşılaşılan problem kuruluktur. Kurumuş cilt ise egzema, kaşıntı gibi pek çok deri hastalığına zemin hazırlar. Kuruluk ve kaşıntı, tüm vücutta görülebileceği gibi en sık yüz, kol ve bacaklarda ortaya çıkar. Ayrıca ısıtma sistemlerinin havadaki suyu ve nemi, azaltması, cildin nemi tutabilmesini zorlaştırır. Bunların dışında pernio (soğuk yaralanması) ve soğuk ürtikeri (deride kaşıntı ve döküntü) ise diğer karşılaştığımız hastalıklardır.

DAR GİYSİLER GİYMEKTEN KAÇININ



En önemli korunma yöntemi, cildimizin direkt olarak soğuk havayla temasının engellenmesidir. Bu yüzden dışarı çıkarken eldiven ve kalın çoraplar giyilmelidir. Ayrıca kan dolaşımını bozduğu için dar giysilerden de kaçınılmalıdır. Bu durum cildinizi kuruttuğu gibi daha çok üşümenize de neden olabilir. Cilt sık sık nemlendirilmelidir. Özellikle giysilerin kapatmadığı vücut bölgelerinin nemlendirilmesine daha çok özen gösterilmelidir. Renkli, kimyasal madde içeren sabunlar kullanmamalı, daha çok doğal sabunları tercih etmeliyiz. Her gün duş almak (özellikle sıcak su ile) cildin fazla kurumasına sebep olur. Gün aşırı ılık duş alıp, her duştan sonra cildimizi nemlendirmemiz gerekir. Ciltte kuruluk ve kaşıntı olduğunda asla kolonya ve doktor tavsiyesi olmadan merhem kullanılmamalıdır.