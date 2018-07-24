Sosyal medya doğru ve etkili kullanılıyor mu?

Sosyal medya ile ilgili doğru ve etkili kullanım için ipuçları veren Psikolog Prof. Dr. Servet Bayram, sosyal medyanın yaş aralıklarına göre kullanım süreleri ile kısıtlanması gerektiğini düşünüyor. Bugün 7.7 milyar olan dünya nüfusunun 4.4 milyarı, internet tabanlı teknolojileri günlük yaşamında rutin olarak kullanıyor. Bilgisayar veya akıllı telefonlarla, internet üzerinden özellikle sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapmak artık sıradan aktiviteler olarak görülüyor. Ancak sosyal medyayı kullanırken etkili ve doğru kullanmak da önem arz ediyor. Sosyal medya kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları söyleyen Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi Lisansüstü Program Koordinatörü Prof. Dr. Servet Bayram, “Ülkemizde de 82 milyonluk nüfusun 57 milyonu yani yaklaşık yüzde 70’i internet kullanmaktadır. Bu sayının büyük bir çoğunluğunu eğitim çağındaki genç nüfus oluşturuyor” dedi.

BÜYÜK BİR BİLGİ HAVUZU



Prof. Dr. Servet Bayram, sosyal medyanın olumsuz etkilerine işaret eden çok sayıda araştırmanın yapıldığını kaydederek, zaman-mekân kısıtlaması olmadan küresel boyutta bilgi ve belge paylaşımlarının yapılması, sanal kütüphane ve bilgi havuzu uygulamalarıyla binlerce materyale ulaşılabilmesinin önemine işaret etti. Sosyal medyayı reddetmek yerine onu doğru ve etkili bir şekilde kullanmak gerektiğini söyleyen Psikolog Prof. Dr. Bayram, şu önerilerde bulundu: Özel paylaşımlar yapılırken dikkatli olunmalı, mahremiyeti ortadan kaldıran paylaşımlar yapılmamalı. Çocuklarla ilgili paylaşımlar, çocuğun yaşamını deşifre ediyor, “ayak izi” bırakıyor. Bu ayak izi gelecekte kötü niyetli insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklarla ilgili veriler paylaşılmamalı. Yaptığınız repost’lar bir suça dâhil olmanıza neden olabilir. Takip edilen kişilere ve yapılan repost’lara dikkat edilmeli. Sosyal medyada insanlar, kendilerini olduklarından farklı gösteriyor , “var olmayan bir hayat” tablosu çiziyor. Mümkün olduğunca gerçeğe yakın paylaşımlar yapılmalı.