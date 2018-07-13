HABER

Su ve tuz tüketimi günde ne kadar olmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.07.2018 09:31 | Son Güncelleme

Su ve tuzun miktarına dikkat edilerek tüketilmesi sağlığınız için büyük önem taşıyor. Vücudun günde alması gereken su ve tuz miktarının eksiksiz tüketilmesinin önemine vurgu yapan uzmanlar özellikle tuz tüketimiyle ilgili yapılan uyarılar doğrultusunda oluşan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak istiyor. Peki günde ne kadar su ve tuz tüketmek gerekiyor?

Su ve tuz tüketimi günde ne kadar olmalı?

Su ve tuz tüketiminin yeterli miktarda yapılması vücut sağlığına katkı sağlamak için çok önem taşıyor. İşte su ve tuz tüketimi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Vücudun %60’ını oluşturan suyun sıcak havalarda bolca tüketilmesi gerekiyor. Özellikle kalp ve damar sağlığı için kaybedilen sıvının takviye edilmesi büyük önem taşıyor. Vücudun gereksinim duyduğu bir diğer besin maddesi de tuz. Her gün belli miktarda tuz alımı yapmak vücudun günlük ihtiyacını karşılamada yeterli oluyor.

SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

Suyun damarlar açısından öneminin hem içinde taşıdığı kandan hem de damar hücrelerinin yapısından kaynaklandığını belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Su içilmesi kanın akışkanlığını arttırarak damar tıkanıklığı ve buna bağlı sorunlara yakalanma ihtimalini azaltır. Ayrıca kalp hastalığı ve tansiyon gibi kronik hastalığı bulunanlarda, vücudun sıvı dengesi çok büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte yeterli miktarda su tüketilmesi damar hücrelerinin yenilenmesinde de önemli bir yer tutar.”

Vücut için gerekli sıvının büyük oranda su ile karşılanması gerektiğinin altını çizen Dr. Arıtürk sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Yaz aylarında vücudun sıvı ihtiyacı normalden daha fazla. Boy ve kilosuna göre değişmekle birlikte sağlıklı erişkin bir insanın günlük sıvı ihtiyacı 2-3 litre arasındadır. Vücutta kalp-damar sağlığını koruyabilmek için yaz aylarında bu miktarın daha da arttırılması gerekebilmektedir.Bununla birlikte suyun yanında belirli miktarlarda olmak koşulu ile taze sıkılmış meyve-sebze suları da vitamin içerikleri ile de vücuda faydalı su kaynaklarındandır. Günde 1 bardak yeşil çay antioksidan etkisi ile pek çok organa fayda sağladığı gibi damar sağlığını da olumlu etkilemekte. Bununla birlikte sağlıklı kişiler, günde 1 bardak mineralli su ile vücutlarının ihtiyacı olan minerallerin çoğunu da karşılayabilirler.”

TUZ TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

Tuzun tamamen zararlı olduğunun yanlış bir söylem olduğunu dile getiren Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Hiç tuz tüketilmemesinin sağlık açısından zararlı olduğunu söyleyebilirim. Yaşınızın kaç olduğu, hastalığınızın olup olmadığı ve hastalığınızın ne olduğu ne kadar tuz tüketmeniz gerektiğini size söyleyen unsurlardır. Sağlıklı bir insanın günde 6 gram tuz tüketmesi gerekiyor ve 2 gram tuz bir çay kaşığı tuza denk geliyor. Fakat tansiyon hastaları, böbrek hastaları veya doktoru tarafından tuz alması yasaklananlar bu miktarı kendilerine göre ayarlamalıdırlar” dedi.


PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
3 hasta birer hafta arayla yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu3 hasta birer hafta arayla yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu
21 aylık Suriyeli bebeğin yaşam mücadelesi 21 aylık Suriyeli bebeğin yaşam mücadelesi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Su tuz sağlık

En Çok Okunan Haberler

Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!

Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

İlginizi Çekebilir

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler

Prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar

Prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saç ekimi nedir? Saç ekimi ameliyatı ne kadar sürer? İşte saç ekimi ameliyatı sonrası işleyen süreç

Saç ekimi nedir? Saç ekimi ameliyatı ne kadar sürer? İşte saç ekimi ameliyatı sonrası işleyen süreç

Obezite ve depresyon tedavisi birlikte yürütülmeli!

Obezite ve depresyon tedavisi birlikte yürütülmeli!

Bebek kafası şekil bozukluğu nedir? Bebek kafası şekil bozukluğu nasıl oluşur? Bebek kafası şekil bozukluğu tedavisi

Bebek kafası şekil bozukluğu nedir? Bebek kafası şekil bozukluğu nasıl oluşur? Bebek kafası şekil bozukluğu tedavisi

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar

İnflamatuvar bağırsak hastalığı nedir? İnflamatuvar bağırsak hastalığı tedavisi nasıl gerçekleşir?

İnflamatuvar bağırsak hastalığı nedir? İnflamatuvar bağırsak hastalığı tedavisi nasıl gerçekleşir?

Meme büyütme estetiği emzirmeye engel mi?

Meme büyütme estetiği emzirmeye engel mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.