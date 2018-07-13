Su ve tuz tüketimi günde ne kadar olmalı?

Su ve tuz tüketiminin yeterli miktarda yapılması vücut sağlığına katkı sağlamak için çok önem taşıyor. İşte su ve tuz tüketimi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Vücudun %60’ını oluşturan suyun sıcak havalarda bolca tüketilmesi gerekiyor. Özellikle kalp ve damar sağlığı için kaybedilen sıvının takviye edilmesi büyük önem taşıyor. Vücudun gereksinim duyduğu bir diğer besin maddesi de tuz. Her gün belli miktarda tuz alımı yapmak vücudun günlük ihtiyacını karşılamada yeterli oluyor.

SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ



Suyun damarlar açısından öneminin hem içinde taşıdığı kandan hem de damar hücrelerinin yapısından kaynaklandığını belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Su içilmesi kanın akışkanlığını arttırarak damar tıkanıklığı ve buna bağlı sorunlara yakalanma ihtimalini azaltır. Ayrıca kalp hastalığı ve tansiyon gibi kronik hastalığı bulunanlarda, vücudun sıvı dengesi çok büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte yeterli miktarda su tüketilmesi damar hücrelerinin yenilenmesinde de önemli bir yer tutar.”