Su ve tuz tüketimi günde ne kadar olmalı?

Su ve tuz tüketiminin yeterli miktarda yapılması vücut sağlığına katkı sağlamak için çok önem taşıyor. İşte su ve tuz tüketimi ile ilgili bilmeniz gerekenler...
Vücudun %60’ını oluşturan suyun sıcak havalarda bolca tüketilmesi gerekiyor. Özellikle kalp ve damar sağlığı için kaybedilen sıvının takviye edilmesi büyük önem taşıyor. Vücudun gereksinim duyduğu bir diğer besin maddesi de tuz. Her gün belli miktarda tuz alımı yapmak vücudun günlük ihtiyacını karşılamada yeterli oluyor.
SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ
Suyun damarlar açısından öneminin hem içinde taşıdığı kandan hem de damar hücrelerinin yapısından kaynaklandığını belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Su içilmesi kanın akışkanlığını arttırarak damar tıkanıklığı ve buna bağlı sorunlara yakalanma ihtimalini azaltır. Ayrıca kalp hastalığı ve tansiyon gibi kronik hastalığı bulunanlarda, vücudun sıvı dengesi çok büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte yeterli miktarda su tüketilmesi damar hücrelerinin yenilenmesinde de önemli bir yer tutar.”
Vücut için gerekli sıvının büyük oranda su ile karşılanması gerektiğinin altını çizen Dr. Arıtürk sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Yaz aylarında vücudun sıvı ihtiyacı normalden daha fazla. Boy ve kilosuna göre değişmekle birlikte sağlıklı erişkin bir insanın günlük sıvı ihtiyacı 2-3 litre arasındadır. Vücutta kalp-damar sağlığını koruyabilmek için yaz aylarında bu miktarın daha da arttırılması gerekebilmektedir.Bununla birlikte suyun yanında belirli miktarlarda olmak koşulu ile taze sıkılmış meyve-sebze suları da vitamin içerikleri ile de vücuda faydalı su kaynaklarındandır. Günde 1 bardak yeşil çay antioksidan etkisi ile pek çok organa fayda sağladığı gibi damar sağlığını da olumlu etkilemekte. Bununla birlikte sağlıklı kişiler, günde 1 bardak mineralli su ile vücutlarının ihtiyacı olan minerallerin çoğunu da karşılayabilirler.”
TUZ TÜKETİMİNİN ÖNEMİ
Tuzun tamamen zararlı olduğunun yanlış bir söylem olduğunu dile getiren Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Hiç tuz tüketilmemesinin sağlık açısından zararlı olduğunu söyleyebilirim. Yaşınızın kaç olduğu, hastalığınızın olup olmadığı ve hastalığınızın ne olduğu ne kadar tuz tüketmeniz gerektiğini size söyleyen unsurlardır. Sağlıklı bir insanın günde 6 gram tuz tüketmesi gerekiyor ve 2 gram tuz bir çay kaşığı tuza denk geliyor. Fakat tansiyon hastaları, böbrek hastaları veya doktoru tarafından tuz alması yasaklananlar bu miktarı kendilerine göre ayarlamalıdırlar” dedi.
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