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  4. Kalbini 4 yıldır çantasında taşıyor! Gören çok şaşırıyor "Ölene kadar vücudumda kalacak"

Kalbini 4 yıldır çantasında taşıyor! Gören çok şaşırıyor "Ölene kadar vücudumda kalacak"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.05.2024 10:51
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Edirne'de yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Sanrı, kalp krizinin ardından kalbinin fonksiyonlarını yerine getirememesi sonucu 4 yıldır çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdürüyor.

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ahmet Sanrı, 2016 yılında kalp krizi geçirdi. Rahatsızlığı nedeniyle kalbinin fonksiyonlarını yerine getirememesi sonucu zaman zaman zor anlar yaşayan Sanrı’ya, 2020 yılında yapay kalp makinesi bağlandı. 4 yıldır çantasında taşıdığı yapay kalp cihazıyla hayatını sürdüren Sanrı, omzuna astığı çantasında bulunan makinesi ve vücudundan kalbine kadar ulaşan kabloları ile hayatını devam ettiriyor.


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22 SAATTE 1 KEZ PİL DEĞİŞTİRİYOR

22 SAATTE 1 KEZ PİL DEĞİŞTİRİYOR

Her gün 22 saatte 1 kez yapay kalp makinesinin pillerini değiştiren Sanrı, vücuduna makine bağlanmadan önce ve bağlandıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Yapay kalp cihazı takılmadan önce 150 kilograma kadar ulaştığını, ayaklarının şiştiğini anlatan Sanrı, yürüyemez hale geldiğini söyledi.

MAKİNE DAKİKADA 4,5 KİLOGRAM KAN SÜZÜP POMPALIYOR

MAKİNE DAKİKADA 4,5 KİLOGRAM KAN SÜZÜP POMPALIYOR

Vücuduna takılan yapay kalp makinesinin dakikada 4,5 kilogram kan süzüp pompaladığını ve 4 yıldır hayatını bu makine sayesinde sürdürdüğünü anlatan Sanrı, makinenin ardından normal hayatına devam etmeye başladığına değindi.

"ÖLENE KADAR VÜCUDUMDA KALACAK"

"ÖLENE KADAR VÜCUDUMDA KALACAK"

Gece gündüz, yatarken, kalkarken, duş alırken makinenin hep vücuduna bağlı bulunduğunu ifade eden Sanrı, ölene kadar makinenin vücudunda kalacağını söyledi.

"KALBİMİ ÇANTAMDA TAŞIYORUM"

"KALBİMİ ÇANTAMDA TAŞIYORUM"

Kalbinin çantasında olduğunu anlatan Sanrı, şu ifadelere yer verdi: "Vücudum 150 kilograma kadar şişmişti. Ayaklarım şişti yürüyemez hale geldim. Ameliyat oldum. Ameliyat olduktan sonra gayet güzel kendi işlerimi görüyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Kalp‎
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