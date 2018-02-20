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Vücudunuz kalp krizi gerçekleşmeden 1 ay önce sizi uyarıyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2018 16:54 | Son Güncelleme

Dünyada kadınların % 30’u kalp krizinden, yaklaşık yarısı da kalp damar hastalıklarından hayatını kaybediyor. Kadınların kalp krizinden ölüm oranı erkeklerden fazladır.

Vücudunuz kalp krizi gerçekleşmeden 1 ay önce sizi uyarıyor!

Kalp krizi genel olarak erkeklere özgü bir sorun olarak düşünülse de, 40 yaş üzeri kadınlarda ölüm sebepleri arasında ilk sırada. Üstelik kalp krizi geçiren kadınlarda ölüm oranı erkeklere nazaran yaklaşık % 10-20 fazla. Bu durum, göğüs ağrısı gibi tipik kalp krizi belirtilerinin kadınların büyük çoğunluğunda görülmemesinden kaynaklanıyor.

Kalp krizi kadınlarda göğüs ağrısı yerine çoğunlukla farklı sinyaller veriyor. Nefes darlığı, mide bulantısı ve baygınlık hissi gibi yakınmaların kalp krizinden kaynaklandığı düşünülmediği için ya doktora başvurulmuyor ya da geç gidiliyor.

1.YORGUNLUK

Hepimiz bazen yorgun hissedebiliriz. Bu gayet normal. Ama markete giderken bile yoruluyorsanız, durup düşünmeniz gerekiyor.

2.GÖGÜS AĞRISI

Kalp krizinin en belirgin belirtilerinden biri de göğüs ağrısı veya sıkışmasıdır. Göğüs ağrısının benzeri ağrılar vücudun çeşitli bölgelerinde de gerçekleşebilir. Özellikle kollarda gerçekleşen ağrılara (sol koltuk altı da bu bölgelerden biridir) dikkat edilmesi gerekir. Ağrı genel olarak 15 dakika sürer.

3. SOLUNUM SIKINTISI

Kalp krizi öncesi solunum sıkıntısı ve nefes darlığı tecrübe edilir. Bunun temel nedeni de damarlarınızın tıkalı olması nedeniyle akciğerinize kan gidemiyor oluşudur.

4. DERMANSIZLIK

Sık sık yorgun ve güçsüz hissediyorsanız bunun nedeni akciğerlerinize yeterince kan gitmemesi olabilir. Kronik yorgunluk sendromuna sahip kişilerde kalp krizi riskine sıkça rastlanmaktadır.

5. BAŞ DÖNMESİ VE SOĞUK TERLEME

Aşırı terleme kalp krizi belirtilerindendir. Baş dönmesinin nedeni de genelde beyne yeterince kan gitmemesidir.

6.GRİP SOĞUK ALGINLIĞI

Ateşiniz yüksek, şiddetli öksürüyor ve anormal şekilde üşüyor musunuz? Merak etmeyin, bunlar kalp krizinin direk belirtileri değildir.

Yukarıda bahsedilen olası kalp krizi belirtilerinin insandan insana ve kadından erkeğe değişiklik gösterdiğini bilmekte fayda var. Bu 6 olası belirtiyi göz önünde bulundurarak hem kendi hayatınızı hem de başkasının hayatını kurtarabilirsiniz.

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