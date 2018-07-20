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Yemen'de 132 kişi dang humması hastalığına yakalandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.07.2018 01:26 | Son Güncelleme

Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığı özellikle kızamık ve dang humması gibi salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için acil müdahale çağrısında bulundu

MARİB (AA) - Yemen Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığı, Marib kentinde 132 kişide dang humması hastalığı tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Marib Ofisince yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde 132 kişide dang humması tespit edildiği belirtilerek, devlet kurumları ile uluslararası ve yerel kuruluşlara hastalıkla mücadele etmek için yardım çağrısında bulunuldu.

Kentte kızamık, kolera, difteri ve dang humması gibi pek çok hastalığın hızla yayıldığı vurgulanan açıklamada, dang humması dışındaki hastalıklara yakalananların sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Ülkedeki mevcut durum nedeniyle kaynak eksikliği yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, özellikle kızamık ve dang humması gibi salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Sivrisineklerden bulaşan virüsün neden olduğu dang humması vakaları, genellikle yağışın sıkça görüldüğü mevsimlerde, özellikle haziran ve eylül aylarında artıyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin çoğalmasına neden olduğuna dikkati çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 2016 yılının ilk 6 ayında Yemen'de 42 kişinin dang hummasından hayatını kaybettiğini, 17 bin 796 kişinin de hastalık şüphesiyle sağlık merkezlerine başvurduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dang humması Marib

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